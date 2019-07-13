روابط نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ من الموقع الرسمي بوابة النتائج لوزارة التربية والتعليم

رصد روابط نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ من المواقع الرسمية التي أعلنت عن حقوق إعلان نتائج الطلاب، عقب اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للقسم العلمي والأدبي اليوم السبت، يعد إعلان ميعاد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث اكد موقع اليوم السابع امتلاكه حقوق إعلان النتيجة بجانب الموقع الرسمي موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية من خدمات بوابة الثانوية العامة، والتي ستعلن عن رابط النتيجة برقم الجلوس في ساعة لاحقة، بجانب الكشف عن قوائم أسماء أوائل نتيجة شهادة الثانوية 2019 من البنين والبنات.

يعتمد الدكتور طارق شوقي خلال الدقائق المقبلة نتيجة الصف الثالث الثانوي العام، من امتحانات الشهادة الثانوية لنهاية العام الدراسي 2018-2019 الدور الأول، ومن المؤكد الكشف عن أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة من خلال مؤتمر صحفي اليوم أو بحد أقصى صباح غدا الأحد، بعد تضارب الأخبار حول طريقة ظهور النتائج ليكون اليوم لاعتماد النتيجة، وتعلن إلكترونيا يوم الأحد، وستكون في المدارس يوم الإثنين المقبل ليحص عليها الطالب أو ولي الامر بالمجان دون أي مقابل ، وسنضع لكم روابط نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ الرسمية للمواقع الإلكترونية المؤكد ظهور الدرجات برقم الجلوس من خلالها.

روابط نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩

أحد روابط نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٩ سيكون الرابط الرسمي من بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس، ومن المنتظر تفعيل الرابط بحد أقصى يوم غدا الأحد، الرابط الثاني سيكون من موقع اليوم السابع والذي خصص صفحة سجل بياناتك بالاسم ورقم الجلوس، وأشارت بوابة نتائج اليوم السابع لظهور النتيجة من خلالها قبل الموقع الرسمي، منوهة عن طلبها سرعة تسجيل البيانات للحصول على النتيجة عقب اعتمادها.

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