أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة يتم عرضهم من خلال موقع إلكتروني خاص متخصص في أظهار رقم الجلوس، حيث قد أكد رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، بأن الكنترولات هي التي تقوم بتجهيز أرقام الجلوس بعد القيام بمراجعة الاستمارات الواردة من مديريات التربية والتعليم بعد الانتهاء من تسجيل الطلاب لها وحفظها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، واللجان تكون هي المتخصصة على الانتهاء من هذه المرحلة بشكل نهائي والإعلان عن رقم الجلوس الخاص بطلاب شهادة الثانوية العامة، حيث يمكن الحصول على رقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة من خلال عدة خطوات بسيطة.

طريقة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة

أولا الدخول عبر رابط وزارة التربية والتعليم. كتابة الرقم السري الخاص بالطالب. إدخال رقم الكود. الاستعلام عن رقم الجلوس ومقر اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان. الاستعلام عن المواد التي سيؤدي بها الامتحان.

الموقع الإلكتروني لإصدار أرقام جلوس الثانوية العامة

أشار مصدر من داخل وزارة التربية والتعليم، بان رقم جلوس الطلال يتم الإعلان عنه عبر موقع الوزارة، ثم تسليمها لمديريات التربية والتعليم في كل منطقة ثم يتم توزيعها على المدارس، ثم يتوجه الطالب للحصول عليه من المدرسة التابع لها دون مقابل، للاستعلام عن رقم الجلوس الثانوية العامة الدور الأول لعام 2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

قرار وزارة التربية والتعليم في حالة فقد رقم الجلوس

صرحت وزارة التربية والتعليم، بأنه في حالة فقد طالب الثانوية العامة رقم الجلوس الخاص به بعد أن استلمه من المدرسة، فيقوم بدفع مبلغ 30 جنيه رسوم استخراج بدل فاقد لرقم الجلوس، ومن جانب أخر فان الوزارة تقوم بالاستعداد على أعلى مستوى بكل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، ومراحل والخطوات التي تسبق انطلاق امتحانات الثانوية في موعدها الطبيعي.

نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي فور ظهورها نتيجة الثانوية العامة 2019.

تعرف على نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال روابط مباشرة من هنا.

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استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الصف الثالث الثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم بأن هناك الكثير من الاستعدادات على أعلى مستوى تتعلق بامتحانات الثانوية العامة والمرور بالعديد من الخطوات والمراحل التي تسبق انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي بشكل طبيعي وفي موعدها المحدد يوم 2019/6/8، كما تعمل على تأمين أعمال الامتحانات ومواجهة صفحات الغش.