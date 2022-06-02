رصد 17 حالة محاولة غش وحيازة موبايل في لجان الدبلومات الفنية اليوم

في صباح هذا اليوم 2 جوان 2022 شارك 733،921 طالبًا من حملة الدرجات التقنية (نظام خمس وثلاث سنوات) في 3076 لجنة من جميع الأنواع (الصناعة، الزراعة، التجارة، صناعة الفنادق) في اليوم الخامس من الامتحانات الكتابية (الجولة الأولى) لعام 2021 / 2022 العام الدراسي، تابع معنا تفاصيل الخبر على موقع نجوم مصرية.

محاولة غش في لجان الدبلومات الفنية اليوم

أكد د.محمد مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن امتحانات الدبلوم الفني اجتازت في يومها الخامس دون مشاكل، حيث أكدت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الفحص وصول الاستبيانات لجميع لجان الامتحانات بالمحافظات وتوافر أدوات التعقيم ووجود مراقبين في اللجان، وواصل د.محمد موسى عمارة، الرئيس العام لامتحانات الدبلوم الفني، انتظام إجراء الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين في هذه الهيئات وتذليل العقبات وحل مشاكل مجلس الامتحانات.

رئيس عام الامتحان يتخذ الإجراءات القانونية ضد محاولة الغش في لجان الدبلومات

ورغبة في متابعة مستوى الانضباط والنظام والوضع العام وسلامة الهيئات داخل المدارس، أمر مدير سنة الامتحان باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الانتهاكات المتعلقة ببعض محاولات الاحتيال التقليدي والاحتيال الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة، وقد قام هاشم علي جامع، نائب رئيس امتحانات الدبلوم الفني، بتفقد العديد من مجالس الامتحانات وهي مدرسة شبرا الخيمة التجارية الفنية المتقدمة (تعليم إدارة الأعمال) ومدرسة خالد بن الوليد الإعدادية للبنين (تعليم إدارة الأعمال)، كما تابعت اللجان اللاحقة سلسلة لجان النقل على اختلاف أنواعها في مختلف المحافظات منها (الصناعة – الزراعة – التجارة – الضيافة) في المحافظات، وتلقى مركز العمليات المركزية بإدارة التربية والتعليم عدة ملاحظات حيث قام فريق مكافحة الاحتيال في مجال الإلكترونيات برصد 17 حالة محاولة احتيال وحيازة هواتف محمولة في بعض المحافظات واعتقال الطلاب المسؤولين عن الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طبيعة الامتحان وعدد المتقدمين لإجراء امتحانات Abitur الفنية لسنة 2022

في هذا العام الدراسي 2021/2022، تقدم 830753 طالبًا من جميع التخصصات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي – تدريب مزدوج) لإجراء امتحانات Abitur الفنية، بالإضافة إلى المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، حيث بلغ عدد اللجان الإدارية ولجان النظام والرقابة لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارية بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ولجنة رقابة وعدد لجان الامتحانات المخصصة لامتحانات الدبلوم الفني امتحانات الدبلوم لهذا العام حوالي 3080 مجلس امتحانات.