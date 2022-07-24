رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية بكالوريوس 1444 والفئات المعفاة من الرسوم

يتساءل العديد من الطلاب في المملكة السعودية عن مقدار رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية بكالوريوس 1444، التي تعد من أهم الجامعات السعودية الإلكترونية التي تم تطويرها بشكل دائم في المملكة السعودية، ويمكن للطلاب التقديم بها في دراسات كثيرة ومتنوعة تناسب كافة الطلاب في مجالات مختلفة، ويقوم نظام الجامعة في المقام الأول على نظام التعليم المدمج مدى الحياة، لذا يرغب العديد من الطلاب إلى التعرف على رسوم تلك الجامعة وشروط الإعفاء من الرسوم التي تحددها الجامعة.

رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية بكالوريوس 1444

تتمثل رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية بكالوريوس 1444، كما أوضحت الإدارة الجامعية، أن تكلفة الساعة الواحدة في منهج البكالوريوس بالجامعة يقدر بحوالي 265 ريال سعودي خلال العام الدراسي الجديد 1444 بالنسبة للطلاب السعوديين، في حين يتم زيادة الرسوم بمقدار 15% للطلاب الغير سعوديين.

الفئات المعفاة من رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية

تقدم الجامعة السعودية الإلكترونية خدمة إعفاء من الرسوم الدراسية الخاصة بها لفئات معينة من المواطنين السعوديين، والتي تتمثل فيما يلي:

جميع أقارب وأبناء وزارة الداخلية والجيش في المملكة السعودية.

زوجة موظف في الجيش السعودي.

أبناء أقارب القطاع العسكري في المملكة.

ضوابط تخفيض قيمة رسوم الخدمة العسكرية بالجامعة

أعلن عميد الجامعة السعودية الإلكترونية بتوفير ضوابط محددة تمكن الطلاب من تخفيض قيمة الرسوم الدراسية أو الإعفاء منها، وهي:

لا تزيد قيمة الرسوم الدراسية بشكل تلقائي.

يمكن تقديم طلب مباشر لتخفيض الرسوم أو الإعفاء منها.

في حالة تم دفع الرسوم يمكن الاحتفاظ بها كرصيد لدى الطالب للفصول المستقبلة.

يمكن للطلاب الغير مقيمين داخل الحدود السعودية إجراء امتحانات الجامعة كالمعتاد.

يجب إرسال إثبات بالخدمة العسكرية على بريد الجامعة الإلكتروني.

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