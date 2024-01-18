رسميًا تحديد موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي 1445 وهذه خطوات الاستعلام

حددت هيئة تقويم التعليم تاريخ ظهور نتائج اختبار القدرات العامة بعد أن انتهى الطلاب من أدائه منذ فترة، حيث انتهت من رصد الدرجات وسوف يتم إرسال النتائج عبر الرسائل النصية على رقم الجوال الخاص بكل طالب قبل إعلانها بشكل إلكتروني عبر موقع قياس الإلكتروني التابع لها.

موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي

موعد ظهور نتائج القدرات العامة 1445

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس على موعد إرسال النتائج للطلاب في رسالة نصية عبر رقم الجوال الخاص بهم، وذلك في الرابع والعشرين من يناير 2024.

كما ستكون النتائج متاحة على موقع قياس في اليوم التالي، وأشارت الهيئة أيضًا إلى أن الهدف من اجتياز هذا الاختبار هو قياس قابلية التعلم والقدرة على فهم العلاقات مثل الاستنتاج والاستدلال.

الاستعلام عن نتائج قياس 1445

كشفت هيئة تقويم التعليم عن كيفية الاستعلام عن نتائج القدرات العامة ورقي 2024 برقم السجل الوطني بدايةً من يوم الخامس والعشرين من شهر يناير 2024، حيث يكون ذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع قياس الإلكتروني.

أدخل رقم السجل الوطني الخاص بالطالب وكلمة المرور.

فعل عبارة التحقق الشخصي قبل الدخول على الصفحة الرئيسية.

اضغط على تسجيل الدخول.

اضغط على قائمة الاختبارات الموجودة بالموقع، ومن ثم تحديد اختبار القدرات العامة.

اختر البحث برقم السجل المدني ثم انقر على زر “بحث”.

سوف تظهر أمامك النتيجة.

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كم عدد مرات اختبار القدرات العامة

يعتبر اجتياز اختبار القدرات العامة ضروري للتقديم في الجامعات، وخاصة الكليات التي يعتبر هذا الاختبار من بين شروط التقديم للالتحاق بها، وحددت هيئة التقويم عدد مرات اختبار القدرات لتكون على النحو التالي: