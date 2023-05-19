رسمياً.. وزارة التعليم تعلن نتائج حركة النقل الخارجي 1444| رابط الاستعلام وموعد تقديم الاعتراض بداية من هذا اليوم لفترة محدودة

وسط حالة من الترقب والانتظار لدى المعلمين والمعلمات، أعلنت وزارة التعليم عن نتائج حركة النقل الخارجي لعام 1444 والتي بدأ الإعلان عنها بالفعل أمس الخميس الموافق 18 من شهر مايو، فقد تضمنت اعتماد قواعدها التنظيمية بمبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي المناصب التعليمية بين جميع المتقدمين، حرصًا على الحفاظ على حقوقهم، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور، تابعوا معنا سنقدم لكم رابط الاستعلام وكيفية تقديم الاعتراض.

خطوات الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي عبر نظام نور

يريد جميع المتقدمين من المعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي، والتي سنتطرق للحديث عنها من خلال السطور التالية:

أولاً: قم بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بك عبر نظام نور.

إدخال البيانات الخاصة بالمعلم الاسم وكلمة المرور ورمز التحقق.

قم بتسجيل الدخول.

قم بالضغط على خدمات شؤون العاملين.

قم بالضغط على الاستعلام عن حركة النقل الخارجي.

في حالة قبول الطلب ستظهر لك رسالة تم نقلك، وعليك الانتقال إلى صفحة النتائج للتعرف على التفاصيل.

أما في حالة عدم الموافقة ستظهر لديك رسالة نصية، عزيزي المعلم نعتذر لك لعدم إمكانية تحقيق طلب نقلك ونأمل أن يتحقق ذلك في حركة النقل القادمة ونتمنى لك التوفيق.

موعد وخطوات تقديم الاعتراض:

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب استقبال الاعتراضات على نتائج النقل الخارجي عبر نظام “نور” لمدة 5 أيام عمل تبدأ من الأحد القادم، ومن خلال النقاط التالية سنوضح لكم خطوات تقديم الاعتراض على نتائح النقل الخارجي: