رسمياً| اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 والوزير يهنئ أوائل الطلاب على الجمهورية.. اعرف النتيجة عبر اليوم السابع

اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2019 وقدم التهنئة الخاصة لأوائل الطلاب على مستوى الجمهورية والجاري حصر أسمائهم وعرضهم بالتفصيل تكريماً لهم على تفوقهم العلمي، ويعقد الدكتور طارق شوقي اجتماعا مع نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة لعرض نسب نجاح طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية والأدبية في المؤتمر الصحفي.

نتيجة الثانوية العامة 2019

يترقب الطلاب الآن نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها والتأشير عليها من وزير التربية والتعليم، وينتظر الطلاب المؤتمر الصحفي الذي يتم انعقاده غداً في مقر ديوان وزارة التربية والتعليم لمعرفة نسب النجاح وأسماء أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية وبعد ذلك يتم الاستعلام عن النتيجة لجميع الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع اليوم السابع الذي أخذ حق عرض النتيجة للطلاب برقم الجلوس.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة

يمكنكم التسجيل في نتيجة الثانوية العامة عن طريق رابط نتيجة الثانوية العامة لموقع اليوم السابع الذي له حق عرض النتيجة بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم لعرض نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019.

المرحلة الاولى لتنسيق الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي أن المرحلة الأولى للتنسيق تبدأ بعد 72 ساعة من إعلان النتيجة في المدارس، وتكون النتيجة في المدارس يوم 15/7/2019 ويكون التنسيق للمرحلة الأولى بداية من يوم 18/7/2019 لتقديم الطلاب وكتابة الرغبات والتقديم في الكليات والمعاهد المصرية.