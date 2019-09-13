رد الحكومة ووزارة الداخلية على شائعات استيراد أدوات مدرسية ضارة ووجودها بالأسواق

انتشرت في شاشات وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية، وأيضاً علي صفحات التواصل الاجتماعي أنه تم استيراد كثير من الأدوات المدرسية الخاصة بالطلاب من أقلام رصاص وجاف وأدوات ممحاة للكتابة، وتعتبر هذه الأدوات هي أدوات تضر بصحة جميع التلاميذ، وايضاً وجودها في الأسواق يعتبر ضار بالكثيرين، وتم هذه الاخبار في المركز الاعلامي بمجلس الوزراء، من خلال ما يلي نتعرف على رد الحكومة على شائعات استيراد الأدوات المدرسية الضارة، وماذا قالت عنها.







شائعات استيراد أدوات مدرسية ضارة



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بعد انتشار تلك الشائعات قام المركز الاعلامي لمجلس الوزراء مباشرة بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، حيث صرحت الحكومة أن ما تم نشره من شائعات حول الأدوات المدرسية الضارة بالتلاميذ غير صحيح، وقامت بنفيه تماماً وقالت أنها لم تقم بإستيراد أي من الأدوات المدرسية التي تختص بالطلاب وتضر بصحتهم، وأن كل هذه الاخبار التي انتشرت مجرد شائعات فقط وليس لها أساس من الصحة، وأنها انتشرت بهدف القيام بقلق الطلاب وجميع اولياء الأمور لكي تعطل حركة العمل الدراسي مع بداية العام الدراسي.

كما أشارت الحكومة بضرورة عدم توتر الطلاب وأولياء الأمور وعدم قلقهم من ضراء أي من الأدوات المدرسية الموجودة حالياً في الاسواق، سواء الادوات المستوردة او الادوات المصنعة محلياً فهي جميعها تعتبر آمنة تماماً في الاستخدام ولن تضر الطلاب ولن تتسب في أي مرض.

كما أشارت الحكومة بأنه أي من الأدوات المدرسية قبل نزولها الي الاسواق تخضع جميعها الي الفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة، وقالت ايضاً وزارة الداخلية انه يتم تشديد الرقابة علي كافة المنتجات التي يتم استيرادها حرصاً علي سلامة المواطنين.