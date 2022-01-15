راجع قبل الاختبار.. النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

محمد ربيع رسمي

النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي، أحد أبرز الخدمات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمساعدة التلاميذ على التعرف على أسئلة وإجابات امتحانات الترم الأول لهذا العام الدراسي، حيث تتضمن تلك الخدمة نماذج إجابات الامتحانات التي ستبدأ السبت بمادة اللغة العربية وتنتهي يوم 20 يناير الجاري.

النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع

وجرى وضع امتحانات الصف الرابع الابتدائي من بنك المعرفة الذي طرحته الوزارة خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفق التأكيدات المُستمرة من قبل مسؤولي الوزارة والجهات التابعة لها أيضًا.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي ليكون إجراء امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 15 يناير، ومادة العلوم الأحد 16 يناير، ومادة الدراسات يوم الاثنين 17 يناير، وكذلك امتحان اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 18 يناير، وامتحان مادة الرياضيات يوم الخميس 20 يناير.

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النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع
النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع

وتأتي امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالتزامن مع رغبة الوزارة في تطوير كل المناهج التعليمية، على أن تكون الامتحانات في جميع المقررات الدراسية والمناهج دون أي حذف بعكس السنوات الماضية التي كان يتم فيها حذف أجزاء من المناهج لتسهيل الأمور على الطلاب.

النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأطلقت الوزارة من خلال هذا الرابط إمكانية مراجعة مواد الصف الرابع الابتدائي قبل الامتحان لتكون بمثابة نماذج للامتحانات قبل الدخول فيها رسميًا، على أن يكون ذلك بطريقة سهلة ومبسطة.

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محمد ربيع رسمي

الكاتب محمد ربيع، بدأ دخول مهنة الصحافة منذ عام 2012، وعمل بعدد من الصحف والمواقع الإخبارية، ويمتلك بعض الخبرات في الكتابة الصحفية.


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