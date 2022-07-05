رابط mauribac brevet نتائج بريفيه “موريباك موريتانيا” مسابقة ختم دروس الإعدادية concours لوائح بريف

وردت تقارير إخبارية الآن، حول ظهور نتائج مسابقة ختم دروس الإعدادية، أو نتائج بريفيه في موريتانيا، وقد نشرت المصادر على مواقع التواصل الإجتماعي، بأن نسبة النجاح هذه السنة بشكل عام بلغت 27.02% وذلك مع اعتماد 8.5 كأقل معدل للنجاح، ووردت الأخبار التعليمية، بأن أعلى نسبة نجاح، حسب الولايات في موريتانيا هذا العام في ولاية نواكشوط الغربية، التي بلغت نسبة النجاح بها إلى نسبة 49.97%، وأدنى نسبة نجاح في ولاية كيديماغه، التي بلغت نسبة النجاح بها إلى 4.8%.

تابع كذلك وزارة التعليم الثانوي والتدريب الفني والمهني، التي تقوم بعرض الأخبار التي تهم القارئ، وقد نشرت صفحة الموريباك، تنويه هام، وهو استلام النتائج من خلال المصادر الرسمية فقط، وطالبت الطلبة والطالبات، بالحرص على الخصوصية وأمن معلومات الطلاب، ولابد من الامتناع من نشر الأرقام الوطنية على الصفحات العامة، حفاظًا على الخصوصية الخاصة بالطلاب، وأن الموقع الرسمي هو المختص بعرض نتائج الموريباك ونتائج لوائح بريف.

رابط mauribac brevet نتائج بريفيه 2022

أستعلم عن النتائج من خلال هذا الرابط، وأعلنت الصفحة الرسمية، التابعة لموقع موريباك، بأن النتائج ظهرت بالفعل اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، على موقع موريباك.

مسابقة ختم دروس الإعدادية

هذا وقد نشرت مدرسة lycee de barkeol نتائج مسابقة ختم الدروس الإعدادية، وذلك للعام الدراسي الحالي 2022، وقامت بنشر قائمة الطلاب الناجحين والمعدل الخاص بهم حسب الولاية التي يقطنون بها.

واستكملت الصفحة التصريحات، حول الحرص على التواصل مع المصادر الرسمية فقط، وتفادي الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تخص النتائج، حيث كانت الأقاويل تشير لعرض النتائج بأول الشهر، ولكن الأخبار المؤكدة أفادت بظهور النتائج قبل عيد الأضحى، وبالفعل ظهرت النتائج اليوم، حيث أفادت صفحة الموريباك، بأنها تسعى للتطوير المستمر للتقنيات التي يتم استخدامها، وذلك للوصول لأفضل أداء من حيث السرعة وتجربة المستخدم.