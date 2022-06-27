رابط وشروط التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم المصرية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن شروط التقديم على مسابقة 30 ألف معلم مساعد عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية من 2 يوليو حتى 24 يوليو 2022، حيث أكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة إنه سيتم تعين معلمين رياض الأطفال ومعلم الفصل فقط، كما شدد الوزيرة على أنه لا يمكن لأي فرد في الدولة تقديم أي مجاملة أو محسوبية أو واسطة وحذر من سماسرة ستدعي أنها باستطاعتها تقديم المساعدة للمترشحين مقابل دفع رشاوي مالية، كما أن وزارة التربية تعمل على أن تكون هذه المسابقة بكامل الشفافية.

شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية متعلقة بجرائك مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن لا يكون قد فصل من العمل بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

عمر المتقدم أقل من 35 سنة من يوم نشر إعلان مسابقة 30 ألف معلم مساعد

المعنيين بمسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 خريج كلية تربية رياضي أطفال، كلية تربية طفولة مبكرة كذلك قسمي رياض الأطفال، طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، كل شخص يحوز على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع حصول المتقدم على تقدير جيد.

اجتياز جميع الامتحانات الخاصة لشغل الوظيفة بنجاح.

من الواجب اجتياز المتقدم لاختبار الكشف الطبي بنجاح.

التقديم يكون في المحافظة التي يقيم فيها المتقدم.

تسديد مبلغ المسابقة الذي تحدده وزارة التربية والتعليم.

رابط التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم 2022

كما أكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر الدكتور طارق شوقي أن يجب على كل من يرغب في التقدم لمسابقة تعيين ثلاثون ألف معلم أن يبدأ في تسجيل طلباته من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية المصرية https://jobs.caoa.gov.eg بداية من الثاني يوليو 2022 حتى الرابع والعشرون من شهر يوليو الحالي.

الأوراق المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم

المؤهل العلمي الجامعي.

استصدار الدبلوم التربوي لغير خريجي كليات التربية

كذلك استخراج شهادة ميلاد ممكنة.

استخراج «فيش وتشبيه» بتاريخ حديث.

وثيقة تثبت حاصل على دورات في التحول الرقمي.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل لأهم التفاصيل التي تخص شروط ورابط التقديم على مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.