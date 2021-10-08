رابط وخطوات تقليل الاغتراب 2021 – بوابة الحكومة المصرية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط بوابة الحكومة المصرية لتقليل الإغتراب 2021، وأكدت على حاجة الطلاب إلى كتابة البيانات بشكل صحيح عند ترتيب رغبات الدبلوم الفني، وأشارت إلى أن عدد الخريجين المتقدمين للحصول على الشهادات الفنية زاد مقارنة بالعام الماضي، حيث سيكون هناك حوالي 30810 طالب وطالبة في عام 2021.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن منصة الحكومة المصرية 2021 لتقليل الاغتراب تتضمن معلومات تفصيلية عن التحويلات بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة والثانويات، والتي سيتم فتحها يوم غد السبت، ويسمح للطالب بالتقدم بطلب التحويل من مؤسسات التعليم الخاص أو العالي إلى كلية أخرى من نفس التخصص عبر الإنترنت.

تقليل الإغتراب 2021

أكدت وزارة التعليم العالي أن تعليمات 2021 لتقليل الاغتراب المذكورة في بوابة الحكومة المصرية عن عدم وجود تحويل ورقي وأن الطلاب لديهم تحويل واحد فقط لتلبية الحد الأدنى للتحويلات.

بوابة الحكومة المصرية: “لا تحويلات ورقية عند تقليل الاغتراب 2021”

خطوات تقليل الاغتراب 2021

فيما يلي خطوات تقليل الاغتراب في عام 2021:

ادخل إلى بوابة الحكومة المصرية لتقليل الاغتراب.

اكتب رقم المقعد.

اكتب كلمة المرور.

انقر فوق الزر “التالي”.

قم بترتيب الرغبات حسب تعليمات وشروط الحد الأدنى للمتطلبات.

«التعليم العالي» تعلن نتيجة تنسيق طلاب مدارس «ستيم»

في نفس السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج تنسيق الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من مدرسة التميز في العلوم والتكنولوجيا (STEM) عبر بوابة الحكومة المصرية 2021.