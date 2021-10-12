رابط وخطوات التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 عبر موقع الأكاديمية الرسمي

أوضحت إدارة كلية الشرطة في تصريحات رسمية مؤخراً أنه لا يمكن تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة إلا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالكلية، وذلك من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد 2022 – 2022، حيث يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة و طلاب الثانوية الأزهرية في الالتحاق بكلية الشرطة والانضمام إلى الكلية التي تقدم مستقبل أفضل للطلاب، وعلى ذلك زادت عمليات البحث بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة عن التقديم لكلية الشرطة من خلال الموقع الإلكتروني.

تزامناً مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة زاد البحث بشكل مكثف على محركات بحث جوجل حول رابط موقع كلية الشرطة، ليتمكن الطلاب من خلالها تقديم طلباتهم للالتحاق بالكلية للعام الدراسي الجديد، وكانت كلية الشرطة قد أعلنت مؤخراً عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق بالكلية، وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وطلاب الثانوية الأزهرية، وجاء ذلك عقب الإعلان عن بدء قبول دفعة لأكاديمية الشرطة المصرية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021 – 2022.

موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2021 – 2022.

أوضحت كلية الشرطة أنه من المقرر أن يتم غلق باب التقديم للالتحاق بأكاديمية الشرطة يوم الخميس المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، ولذلك تم التأكيد على كافة الطلاب الراغبين في التقديم والالتحاق بالكلية بضرورة سرعة تقديم طلبات الالتحاق عبر موقع الكلية الإلكتروني، بالإضافة إلى تقديم كافة الأوراق المطلوبة وذلك قبل غلق باب التقديم، حيث أعلنت الكلية مؤخراً عن مد فترة التقديم لحين الانتهاء من إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق لطلاب الثانوية العامة، وانتهت المرحلة الآن وتم تحديد موعد انتهاء تقديم الطلبات الخاصة بالقبول.

رابط وخطوات التقديم عبر موقع كلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022:

1/ في بداية الأمر يقوم الطالب بالدخول إلى موقع ” أكاديمية الشرطة ” الإلكتروني والرسمي.

2/ اختيار تسجيل طلب الالتحاق.

3/ إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح من الاسم وغيرها من البيانات.

4/ ثم طباعة طلب الالتحاق.

5/ الاحتفاظ بالطلب لحين تحديد موعد إجراء اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة.