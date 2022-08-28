رابط وخطوات… التسجيل في منصة مدرستي التعليمية وكيفية التحضير الالكتروني للدروس ١٤٤٤ه‍

منصة مدرستي التعليمية التي صممتها المملكة العربية السعودية، واحدة من الامور المهمة التي كثر البحث عنها في الساعات الاخيرة، بمحرك البحث المشهور جوجل، نظرا لأهميتها لكافة الطلبة والطالبات، وصممت المملكة العربية السعودية منصة مدرستي التعليمية بهدف توفير إمكانية التعليم عن بعد لطلاب كافة المراحل التعليمية، والتي تتطلب تسجيل الدخول وهذا لمتابعة الدروس الإلكترونية، ويمكن الرجوع اليها في وقت لاحق، وسوف نقدم لكم رابط التسجيل على تلك المنصة وخطوات التحضير الالكتروني للدروس.

خطوات التحضير الالكتروني للدروس على منصة مدرستي الالكترونية ١٤٤٤ه‍

• اختر الجدول الدراسي.

• حدد الفصل من الجدول الدراسي من أجل إعداد الدروس الخاص به.

• انقر على إعداد الدرس الآن.

• قم بإستكمال بيانات الدرس “مساء الدرس ونوعه”.

• اختر التالي.

• ثم بتكملة عناصر الدرس عن طريق تحديد الأهداف والمحتوى الرقمي وإضافة الإثراء والواجبات، “مهام أو أنشطة أو اختيارات”.

• ويمكنك الدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد مباشرة يمكنكم الضغط هنــــــــــــا.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي الالكترونية ١٤٤٤ه‍

o الدخول إلى المنصة الالكترونية مدرستي التعليمية من هنـــــــــا.

o اختر تسجيل جديد.

o سجل كافة البيانات الأساسية عن طريق رقم الهوية الوطنية أو رقم الجوال أو رقم التحقق، ورجاء اضغط على أيقونة التحقق.

o التحقق من كافة البيانات الأساسية حيث سيتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول متضمنة على رمز التحقق المكون من اربع أرقام.

o اضغط “تحقق”.

o قم بإضافة اسم تسجيل الدخول وكلمة السر.