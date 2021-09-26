رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022

شهد موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة إقبالاً كبيراً وملحوظاً من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي 2021 سواء الشعبة الأدبية أو العلمية، وكان من قبل طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجماعات للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، حيث أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات صحفية مؤخراً عن فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق للقبول بالجامعات والكليات المختلفة، وبالفعل اتجه طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق خلال الساعات القليلة الماضية وهم طلاب الشعبة العلمية والأدبية بالدور الثاني للثانوية العامة، وطلاب الدبلومات الفنية، لموقع التنسيق الإلكتروني حتى يتمكنوا من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والكليات التي تناسبهم بحسب مجاميعهم، ولكن الآن يبحث الكثير من الطلاب عن نتيجة تلك المرحلة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021:

توافد الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي للدور الثاني والذين تخلفوا عن تسجيل الرغبات ضمن مراحل التنسيق الأولى والثانية للالتحاق بالجامعات والكليات المتاحة لهم، على موقع التنسيق الإلكترونية لتسجيل الرغبات الخاصة بالكليات والمعاهد الفنية، خاصة وأن الحد الأدنى بالمرحلة الثالثة من التنسيق للقبول بالجامعات لم يتجاوز الـ 50%.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 – 2022:

أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه سيتم فتح باب التنسيق أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للدور الثاني بداية من يوم أمس السبت الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري، ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 27 من نفس الشهر على مستوى الجمهورية المصرية، وبعد عدة أيام سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة حتى يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عنها من خلال كتابة رقم الجلوس أو الرقم السري للطالب.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة:

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العليم مؤخراً بعض الخطوات التي يمكن للطالب والطالبة من خلالها الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وجاءت على النحو التالي:

1/ يقوم الطالب بالضغط على الرابط التالي ” https://tansik.egypt.gov.eg/ “.

2/ ثم يقوم الطالب باختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

3/ بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به في المكان المخصص لذلك.

4/ ثم كتابة الرقم السري.

5/ ثم يقوم الطالب بالضغط على خيار عرض النتيجة، بحيث تظهر اسم الكلية التي سيلتحق بها بالعام الدراسي المقبل.