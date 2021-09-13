رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات لعام 2021 – 2022

شهد محرك بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية الكثير من الأسئلة المتكررة من قبل الطلاب الذين قاموا بتسجيل الرغبات ضمن المرحلة الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، وجميع الأسئلة تدور حول معرفة نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، حيث يرغب الطلاب المتقدمين إلى مكتب التنسيق من أجل إتمام عملية التقليل والتحويل من كلية إلى أخرى معرفة نتيجة التحويل، وذلك بعد انتهاء جميع طلاب هذه المرحلة من كتابة الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني وانتهى التسجيل مساء أمس الأحد، ومن خلال الأسطر التالية سنتعرف على خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للطلاب الراغبين في الاستعلام.

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية 2021:

كشفت وزارة التعليم العالي في مؤتمر صحفي مؤخراً برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه خلال الأيام الحالية سوف يتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب للطلاب، بحيث يتمكن الطلاب المقبولين في التحويل من التقديم في الكلية على حسب ورقة الترشيح الجديدة، ويتم استخراجها من موقع التنسيق الإلكتروني حيث توضح ورقة الترشيح الكلية التي تم قبول الطالب بها بعد الانتهاء من عملية التحويل، وقد انتهت مرحلة تسجيل الرغبات للطلاب المتقدمين للتحويل مؤخراً، ومن جانبها قامت وزارة التعليم العالي بفحص طلبات الطلاب المتقدمين حيث يتم قبولهم على حسب المجموع، وكذلك بحسب التوزيع الجغرافي أيضا، وسوف يتم قبول الطلاب على حسب العديد من الشروط سواء في التحويل المناظر أو التحويل غير المناظر للكليات الأخرى.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021 – 2022:

من ضمن الشروط الخاصة بعمليات تحويل الطلاب بين الكليات يجب أن يكون الحد الأدنى لمجموع الطالب مساوي أو أكبر من الحد الأدنى للكلية التي يرغب في التحويل إليها، وبالنسبة لرابط نتيجة تقليل الاغتراب سوف تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العليم بإتاحته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكي يتمكن الطلاب من معرفة الكلية التي تم قبوله بها، إضافة إلى ذلك يجب على الطلاب متابعة ” موقع التنسيق الإلكتروني ” بشكل مستمر لأن الوزارة ستعلن عن رابط النتيجة على الموقع.