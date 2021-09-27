رابط وخطوات الاستعلام عن موعد بدء اختبارات القدرات الخاصة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر 2021 – 2022

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر عن موعد اختبارات القدرات الخاصة بكليات اللغات والترجمة في جامعة الأزهر للعام الدراسي المقبل 2021 – 2022، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام كبير من قبل طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية 2021، لذلك يواصل الكثير من طلاب وطالبات تلك المرحلة البحث عن موعد انطلاق اختبارات القدرات لبدء العام الجامعي الجديد.

اختبارات القدرات الخاصة بكليات اللغات والترجمة جامعة الأزهر 2021:

لا يستطيع الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بجامعة الأزهر للعام الدراسي المقبل الدخول والانضمام إلى كليات اللغات والترجمة إلا من خلال اجتياز اختبارات القدرات، التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل الدكتور محمود الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، حيث يعتبر هذا الشرط هو الشرط الأساسي للقبول في هذه الكليات والالتحاق بها لبدء العام الدراسي الجديد 2021 – 2022.

موعد اختبارات القدرات الخاصة بكلية اللغات جامعة الأزهر 2021:

أعلن الدكتور محمود الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب مؤخراً عن بدء اختبار القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية اللغات والترجمة، وسيكون غداً الثلاثاء الموافق 28 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحاً في كل من القاهرة “مقر الجامعة بمدينة نصر”، مركز الاختبارات المجمع – أو مركز اختبارات المعامل المركزية، ودمياط “مركز الاختبارات بمبنى كلية الدراسات الإسلامية بنين، أسيوط “مقر الجامعة بأسيوط”، مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية التربية.

خطوات تسجيل اختبارات القدرات الخاصة بكليات اللغات والترجمة جامعة الأزهر 2021:

1/ في بداية الأمر يقوم طلاب الثانوية الأزهرية بالضغط على الرابط التالي ” https://azu.edu.eg/azharsr/Facs%20/FacTest “.

2/ ثم يقوم الطالب بكتابة الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

3/ ثم يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات على الموقع.

4/ ثم يتأكد الطالب من أنه قام بتسديد رسوم الاختبار حتى يتمكن من إتمام عملية التسجيل.

5/ وفي حالة عد سداد المصروفات الدراسية يتوجه الطالب إلى أقرب ماكينة فوري ويقوم بتسديد المصروفات.

6/ تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات.

7/ ثم يقوم الطالب باختيار نوع الاختبار، والكلية، وسيظهر له موعد التوجه إلى الكلية لخوض الاختبار.