رابط وأوراق تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

يهتم العديد من أولياء الأمور وطلاب مرحلة الشهادة الإعدادية بالبحث عن رابط تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، فقد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط على موقعها الإلكتروني لتسجيل طلاب المرحلة الإعدادية.

يتم التقديم باستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة اضغط هنا.

وحددت المديريات التعليمية مكونات استمارة الشهادة الإعدادية 2024، وهي عبارة عن 3 أوراق وهي الاستمارة الإلكترونية وبطاقة تحقيق الشخصية للطالب، وبيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولي أمر الطالب، وأعلنت وزارة التربية والتعليم رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، موضحة أن كل طالب يدفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والتي تبلغ 158 جنيها، بالإضافة إلى 10 جنيهات دعم مشروعات يتم دفعها في المدرسة التابع لها الطالب.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

● 3 صور شخصية خلفية بيضاء.

● أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

● صورة طبق الأصل من الاستمارة الإلكترونية مطابقة للصور الشخصية المقدمة.

● تقديم كشف 12 د من موقع الوزارة أصل وصورة معتمد من المدرسة.

● وصل سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

● طابع دمغة فئة 2 جنيها في حالة بيان ناجح.

● طابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

● ألا يقل عمر الطالب عن 14 سنة وأن لا يزيد عمر الطالب عن 18 سنة.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

يقوم الطالب بالدخول للموقع الإلكتروني لتحميل الملفات من هنا.

● يقوم الطالب برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة.

● في حالة عدم المطابقة بين الصورتين على المدرسة طباعة استمارة إلكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

● تحرر الاستمارة الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة.

● التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب.

● مطابقة الاستمارة الإلكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية مع كتابة رقم تليفون ولي أمر الطالب.

● يقوم الطالب بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسمه الرباعي واضح أمام الصورة.

● يتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار في جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

● يرفق بالاستمارة الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير المقبل 2024.