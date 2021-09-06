ينتظر أكثر من 200 ألف طالب في مرحلة الثانوية العامة إعلان تنسيق المرحلة الثانية، وهذا في خلال المؤتمر الذي عُقد يوم الإثنين الموافق 6 سبتمبر بتقديم وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار والذي تم الإعلان فيه كافة تفاصيل المرحلة الثانية والثالثة، ولذلك سنكشف في هذا المقال عن الرابط الرسمي لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة بالإضافة لمواعيد تنسيق طلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني.

شهدنا في نتيجة المرحلة الأولى انخفاض شديد في نسب قبول الكليات، وهو المتوقع أن يحدث في باقي المراحل.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2021

سيتم نشر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من خلال الموقع الرسمي لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على هذا الرابط https://tansik.egypt.gov.eg عقب انتهاء مؤتمر وزير التعليم العالي.

من الممكن أن يكون الموقع ثقيل أو لا يفتح وهذا طبيعي لحدوث ضغط على الموقع نظرًا للعدد الكبير الذي يتصفحه في وقت واحد.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة وفتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب

الخريطة الزمنية لطلاب المرحلة الثانية والثالثة هي كالتالي:

سيتم فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية يوم الاربعاء 9/8 وحتى يوم الأحد 9/12.

سيتم بدء تنسيق المرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة التحويلات وتقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية، وستكون على مرحلتين، المرحلة الأولى تخص الطلاب الناجحين، والمرحلة الثانية تخص طلاب الدور الثاني.

ومن ثم بعد ذلك سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لجميع طلابها سواء ناجحين أو من لهم دور ثاني.

أبرز تصريحات وزير التعليم العالي خلال المؤتمر

الحد الأدنى للمرحلة الثالثة هو 50% للشعبة العلمية والأدبية.

يوجد 180 ألف مكان شاغر بالجامعات والمعاهد لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني.

6500 طالب تم استنفاذ رغباتهم في المرحلة الثانية، وهم الطلاب الذين وضعوا كليات أعلى من مجموعهم في قائمة رغباتهم.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة