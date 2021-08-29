عاجل| رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 مؤتمرًا صحفيًا يعلن فيه سيادة وزير التعليم العالي الدكتور “خالد عبدالغفار” نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات للشعبتين العلمي والأدبي، والذي يتم بحضور المشرف العام لمكتب التنسيق، والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور “عادل عبدالغفار”، كما وضع رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 ، والذي منه يستعلم الطلاب عن نتائج القبول للجامعات والمعاهد.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة

يستعلم عبر بوابة مصر الرقمية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بالدخول على رابط استعلام نتائج المرحلة الأولى المقرر لها اليوم الحد عقب المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول للجامعات في المرحلة الأولى، ويستعلم ببيانات الدخول الخاصة بالطلب من رقم الجلوس والرقم السري وكود الطالب.

مؤشرات الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

من متابعة المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة للقبول بالجامعات عام 2021 في الشعبة العلمي تبين الأتي:

الشعبة العلمية عدد الطلبة والطالبات بها حتى الحد الأدنى 362.5 درجة بنسبة 88.41% بلغ العدد (22 ألف و 954) طالب وطالبة.

المقبولين بكليات الطب هذا العام بلغ عددهم 11 ألف

كلية الأسنان عدد 2700 طالب وطالبة

بينما في كلية الصيدلة نحو 7500 طالب وطالبة

وكلية العلاج الطبيعي بلغ العدد 1850

ويبقى في تلك الكليات أماكن شاغرة لنحو 23 ألف و 50 طالب وطالبة

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الشعبة الرياضية

عدد طلبة وطالبات المرحلة الأولى بلغ 16 ألفا و293 طالب وطالب حتى الحد الأدنى للمرحلة 80%.

أعداد المقبولين بكلية الهندسية يتخطى 17200.

من المتوقع وجود أماكن شاغرة بكليات الهندسة للمرحلة الثانية.

من المؤشرات وصول الحد الأدنى لكيات الهندسة لنسبة 78.9%.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021

من المقرر رفع نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية 2021 اليوم عقب انتهاء المؤتمر الصحفي، وبيان كافة التفاصيل حول المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، وكذلك بيان بداية المرحلة الثانية والحد الدنى للقبول، حيث تشهد نتيجة الثانوية العامة 2021 انخفاض ملحوظ في نتائج الطلاب، في خضم احدث جائحة كورونا وما استدعى ذلك جعل الدراسة بالمنازل للحد من انتشار الجائحة.