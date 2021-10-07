رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

ظهرت بشكلٍ رسمي خلال الساعات الأخيرة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، والتي تم طرحها رسميا من قبل وزارة التعليم العالي التي صرحت عن أعداد الطلاب الذين تم قبولهم للعام الدراسي الجديد وتم ترشيحهم الكليات والمعاهد المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية تبعا لنسب القبول التي تم إعلانها مسبقا، وفي هذا التوقيت يرغب عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية في التعرف على نتائج التنسيق، لذلك سوف نسلط الضوء من خلال هذا المقال على طرح كيفية الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس.

طرح نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

قد يهمك: • رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لمختلف التخصصات صناعي وتجاري وزراعي

خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس قامت وزارة التعليم العالي بإعلان طرح نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية بكافة التخصصات، وقد تم الكشف عن أعداد الطلاب الذين تم التحاقهم بالكليات والمعاهد في جميع أنحاء المحافظات بشكل عام، حيث جاء العديد الكلي المرشح للكليات الجامعية والمعاهد المختلفة على نحو 240793 طالب وطالبة. وذلك تبعا لنسب القبول التي جاءت منخفضة هذا العام من قبل وزارة التعليم العالي.

رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

فعلت وزارة التعليم العالي رسميا الرابط الإلكتروني المستخدم لكي يتم إستخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للطلاب الذين تقدموا خلال الأيام الأخيرة، حيث يتم ذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الالكتروني، على أن يتم استخراج نتيحة التنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد من خلال إتباع الرابط التالي.