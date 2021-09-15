رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021

قررت الوزارة استمرار الطلاب في التقديم للمرحلة الأولى من الجامعات الخاصة على الموقع الإلكتروني حتى نهاية هذه المرحلة ، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم وفق الحد الأدنى لمتوسط ​​مستوى كل جامعة ومنه فمن خلال موقع نجوم مصرية يمكنك الاطلاع على رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة.

نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021:

قال شخص جامعي خاص وخاصة أنه لن يتم تخفيض الحد الأدنى لمبلغ المرحلة الثانية للتنسيق الجامعي الخاص ومن المتوقع أن يتم تحديده حسب اللوائح.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستكون للطلاب الناجحين الحاصلين على الشهادة المصرية (ثانوية تقنية- الأزهر) خلال المرحلة الأولى (2019-2020 و 2020-2021) لكن لم يتم ترشيحهم للقبول في أي مؤسسة خاصة المسرح.

وأوضح المصدر أن المرحلة الثانية بدأت بعد انتهاء المرحلة الأولى “نتيجة التنسيق بين الجامعات الخاصة عام 2021” للتنسيق بين الجامعات الخاصة والجامعات الخاصة وتحديد تخصيص الطلاب للجامعة ودفع الرسوم، وإصدار إعلان وفتح باب التطبيق لهم.

على الطلاب مراجعة الموقع الإلكتروني من خلال موقع التنسيق الجامعي الخاص “اضغط هنا“.

من أجل معرفة الكليات التي التحق ينبغي الالتحاق بها، وإكمال الإجراءات المطلوبة للتسجيل بالكلية في مقر هذه الجامعات.

نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021:

يجب على الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم الدخول مرة أخرى إلى الموقع وإعادة ترتيب رغباتهم وفقًا للخطط الدراسية المتاحة.

يعتمد نظام القبول في الجامعات الخاصة الأربع على الدرجة الإجمالية القانونية للطالب، باستثناء درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ من مجموع درجات المدرسة الثانوية أو ما يعادلها + 25٪ للاختبار المعرفي في كل قسم + 5٪ للاختبار النقدي للتفكير) تم إجراء الامتحان في مركز الاختبارات الإلكترونية الحديث الذي أنشأته وزارة التربية والتعليم بجامعة مصر ، وتم توجيه الطالب إلى المركز الأقرب لمقر إقامته.