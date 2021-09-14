رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تقليل الاغتراب للطلاب الجدد بالجامعات الذين تم ترشيحهم إلى مناطق جغرافية بعيدة عن محل سكنهم، وذلك للمرحلتين الأولى والثانية، حيث التزم مكتب التنسيق بالشروط والقواعد المنظمة لتقليل الاغتراب، وفقاً للنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية الخاصة بالمعاهد والجامعات.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن النتيجة الخاصة بتقليل الاغتراب تم الإعلان عنها، ويستطيع الطالب أو ولي الأمر الدخول الضغط “هنا“، لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب الخاص بالطالب الذي أوقعه التنسيق الخاص به في منطقة جغرافية بعيدة عن محل سكنه.

وانتهى مكتب التنسيق، من استقبال الطلبات الخاصة بتقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني، بعدما فتح باب التقدم في يوم 8 سبتمبر 2021، واستمر لمدة خمسة أيام متتالية في استقبال الطلبات حتى يوم 12 سبتمبر، وذلك بهدف التيسير على الطلاب في الانتظام بالحضور إلى الجامعة.

وأوضح مكتب التنسيق، أن طلاب المرحلتين الأولى والثانية في الثانوية العامة، تقدموا برغباتهم في تقليل الاغتراب، وفقاً للقواعد والشروط المنظمة لهذا الأمر، والتي تم إصدارها من أمانة المجلس الأعلى للجامعات، بحسب النسبة المقررة وطاقة استيعاب المعاهد والكليات.

فتح موقع التنسيق لباقي الطلاب الناجحين بالدور الأول

كما أعلن الوزير، عن فتح موقع التنسيق لباقي الطلاب الناجحين بالدور الأول في الثانوية العامة، وكذلك من المرحلتين الأولى والثانية لكتابة الرغبات الخاصة بهم، خلال الفترة من 18 سبتمبتر وحتى 20سبتمبر 2021، بهدف التيسير على الطلاب وإعطائهم الفرصة في تسجيل رغباتهم.