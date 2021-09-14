رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية .. لطلاب الثانوية العامة 2021

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2021م، وذلك للمرحلتين الأولى والثانية لمن تم ترشيحهم لكليات بعيدة عن مناطقهم الجغرافية الأولى، بعد أن بدأ مكتب التنسيق في تلقي طلبات تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الالكتروني على الإنترنت في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021م، ولمدة خمسة أيام، حيث انتهت يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر الجاري، ونوضح خلال السطور التالية رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة وموضوعات أخرى ذات صلة .

رابط نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية

كان مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد المصرية قد أتاح لطلاب المرحلتين الأولى والثانية التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر، وذلك ضمن اطار شروط وقواعد القبول المنظمة لعملية تقليل اغتراب طلاب الثانوية العامة الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد، ويتسنى للطلاب الدخول على الرابط المخصص من قبل مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد (رابط تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة) .

موعد تنسيق المرحلة الثالثة

وكشف مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد عن موعد فتح باب التسجيل لرغبات الطلاب الناجحين من المرحلة الثالثة وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، حيث يتاح لهم تدوين رغباتهم على موقع التنسيق يوم السبت الموافق 18 سبتمبر 2021م، وتستمر عملية تسجيل الرغبات حتى يوم 20 سبتمبر الجاري، ويتسنى في هذه المرحلة كافة الطلاب الحاصلين على نسبة 50% من المجموع الكلي في جميع الشعب والذين حصلوا على المجاميع التالية :

الشعبة العلمية – للطلاب الحاصلين على مجموع 205 درجة، ويبلغ عددهم 42065 طالب وطالبة .

الشعبة الأدبية – للطلاب الحاصلين على مجموع 205 درجة، ويبلغ عددهم 24932 طالب وطالبة .

بعدد إجمالي 66997 طالب وطالبة .

وأضاف المكتب أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول)، سيتم تأجيل إعلانها حتى يتسنى للطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) في تسجيل رغباتهم في المرحلة المكملة .