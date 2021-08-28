رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وزارة التربية والتعليم tazalom.emis.gov.eg

تزداد الآن عمليات البحث من العديد من الطلاب عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020 حيث ينتظر الالاف من الطلاب أن تزداد درجاتهم في المواد التي قاموا بتقديم تظلم فيها، كانت وزارة التربيه والتعليم قد أعلنت عن بداية التقديم التظلمات يوم 22 أغسطس الماضي وذلك مجانا عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك أعلنت وزارة التعليم أن تصحيح أوراق الاجابات سوف يكون الكتروني وليس يدوي وقد انتهى تقديم التظلمات وينتظر الان الطلاب في الصف الثالث الثانوي العام ظهور نتيجة التظلمات.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

جميع الطلاب في المرحلة الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات يريدون معرفة موعد ظهور نتيجة التظلمات حيث كانت وزارة التعليم قد أكدت انه سيتم اعلان نتائج التظلمات يوم 13 سبتمبر القادم في حين بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت نتيجة التظلمات لبعض الطلاب وقد نفى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي صحة هذا الكلام مؤكد انه حتى الان لم يتم اعلان نتيجة التظلمات لاي طالب وانه سوف يتم الاستعلام عن تظلمات الثانويه العامه عبر هذا الرابط وأكد أوزير التعليم ان اكثر من 500,000 طالب وطالبه قد تقدموا بتظلمات في المواد التي قاموا بامتحان ها حيث استغل الكثير من الطلاب اتاحة التظلمات الثانويه العامة مجانا بدون دفع اموال في التقدم بالتظلم عبر الانترنت.

الخط الساخن لتظلمات الثانويه العامه

اعلنت وزاره التربيه والتعليم في مصر عن إتاحة خط ساخن لتسهيل طلاب الثانويه العامه في تقديم التظلمات والاستعلام عنها والاستفسار باي شان حول التظلمات بالنسبه لطلاب الصف الثالث الثانوي وذلك عبر الاتصال على رقم 19368.