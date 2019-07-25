رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 – طريقة الحصول على درجات التظلم (علمى-أدبى)

ينشر لكم موقع “نجوم مصرية” رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 ، والخطوات المتبعة للحصول على جميع الدرجات الخاصة بك فى التظلم ، وذلك بعد قيام خالد عبدالحكم ، مدير الإدارة العامة للإمتحانات ونائب رئيس عام الإمتحانات ، بالإعلان عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 والتى ستظهر بداية من يوم الخميس.

وقامت وزارة التربية والتعليم لأول مرة فى تاريخ الثانوية العامة بتوفير موقع خاص لمعرفة نتيجة التظلمات ، ليقوموا بالتسهيل على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور وتوفير عناء المواصلات ، لتكون مهمة الموقع عرض نتيجة التظلمات والإستعلام عن الدرجات الإضافية بشهادة الثانوية العامة.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019

قال خالد عبدالحكم ، أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة أول يوم عند إطلاع الطالب على كراسة الإجابة فى اليوم الأول ، مشيراً لأنهم تخطوا الأيام الثلاثة على التظلم.

وقام مدير الإدارة العامة للإمتحانات ، بالتشديد على الطلاب بمتابعة الكنترول للإستفسار عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 ، لمعرفة هل لهم درجات إضافية أم لا ، وقام بالكشف كذلك عن عدد الطلاب الذين تقدموا لتظلمات نتيجة الثانوية العامة ، حيث وصل عددهم إلى 53 ألف طالبا حتى الآن تقريبا.

ويمكنكم معرفة نتيجة التظلم من خلال هذا الرابط : “موقع الوزارة لمعرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019”

خطوات الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019

نقوم بالدخول على الموقع الرسمى لنتائج تظلمات الثانوية العامة (الرابط موجود بالأعلى) ، ومن ثم تسجيل الدخول وستظهر النتيجة يمكنك الحصول كذلك على نتيجة تظلمات عبر الكنترول الذى اطلع الطالب على نتيجته به ستظهر نتيجة التظلمات بعد قيام الطالب بالتظلم بـ 3أيام. إذا لم تظهر النتيجة بالغد ، فسوف تظهر يوم السبت ، لأن نتيجة التظلم تأخذ قرابة من 3 إلى 5 أيام. يحصل الطالب على خطاباً مسجلاً ، ليشير لمعرفة الطالب لنتيجة التظلم ، إلى منزله. يتسلم الطالب شهادته الجديدة بعد تعديل الدرجات ، وحصوله على الدرجات الإضافية. تقوم وزارة التعليم على الفور بمخاطبة مكتب التنسيق بمجموعه الجديد ، ومن ثم مراجعة التنسيق مرة أخرى. يحصل الطالب على 100 جنيه ، فى حالة نجاح التظلم وحصوله على الدرجات الإضافية.

إذا كان لديكم أى استفسار أو أردتم معرفة النتيجة ، فيمكنكم إعلامنا بذلك من خلال التعليقات بالأسفل.

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