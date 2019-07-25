رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 – طريقة الحصول على درجات التظلم (علمى-أدبى)

ينشر لكم موقع “نجوم مصرية” رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 ، والخطوات المتبعة للحصول على جميع الدرجات الخاصة بك فى التظلم ، وذلك بعد قيام خالد عبدالحكم ، مدير الإدارة العامة للإمتحانات ونائب رئيس عام الإمتحانات ، بالإعلان عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 والتى ستظهر بداية من يوم الخميس.
وقامت وزارة التربية والتعليم لأول مرة فى تاريخ الثانوية العامة بتوفير موقع خاص لمعرفة نتيجة التظلمات ، ليقوموا بالتسهيل على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور وتوفير عناء المواصلات ، لتكون مهمة الموقع عرض نتيجة التظلمات والإستعلام عن الدرجات الإضافية بشهادة الثانوية العامة.
نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019
قال خالد عبدالحكم ، أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة أول يوم عند إطلاع الطالب على كراسة الإجابة فى اليوم الأول ، مشيراً لأنهم تخطوا الأيام الثلاثة على التظلم.
وقام مدير الإدارة العامة للإمتحانات ، بالتشديد على الطلاب بمتابعة الكنترول للإستفسار عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 ، لمعرفة هل لهم درجات إضافية أم لا ، وقام بالكشف كذلك عن عدد الطلاب الذين تقدموا لتظلمات نتيجة الثانوية العامة ، حيث وصل عددهم إلى 53 ألف طالبا حتى الآن تقريبا.
ويمكنكم معرفة نتيجة التظلم من خلال هذا الرابط : “موقع الوزارة لمعرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019”
خطوات الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019
- نقوم بالدخول على الموقع الرسمى لنتائج تظلمات الثانوية العامة (الرابط موجود بالأعلى) ، ومن ثم تسجيل الدخول وستظهر النتيجة
- يمكنك الحصول كذلك على نتيجة تظلمات عبر الكنترول الذى اطلع الطالب على نتيجته به
- ستظهر نتيجة التظلمات بعد قيام الطالب بالتظلم بـ 3أيام.
- إذا لم تظهر النتيجة بالغد ، فسوف تظهر يوم السبت ، لأن نتيجة التظلم تأخذ قرابة من 3 إلى 5 أيام.
- يحصل الطالب على خطاباً مسجلاً ، ليشير لمعرفة الطالب لنتيجة التظلم ، إلى منزله.
- يتسلم الطالب شهادته الجديدة بعد تعديل الدرجات ، وحصوله على الدرجات الإضافية.
- تقوم وزارة التعليم على الفور بمخاطبة مكتب التنسيق بمجموعه الجديد ، ومن ثم مراجعة التنسيق مرة أخرى.
- يحصل الطالب على 100 جنيه ، فى حالة نجاح التظلم وحصوله على الدرجات الإضافية.
إذا كان لديكم أى استفسار أو أردتم معرفة النتيجة ، فيمكنكم إعلامنا بذلك من خلال التعليقات بالأسفل.
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