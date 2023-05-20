رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي

انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي من أداء امتحانات الترم الثاني، والتي انطلقت يوم السبت 6 مايو، وبنهاية الامتحانات بدأت عمليات تصحيح أوراق الطلاب في المحافظات المختلفة من أجل اعتماد نتيجة الترم الثاني 2023، إذ تحدد تلك المرحلة الطلاب المنقولين إلى الصف الأول الإعدادي في حال اجتياز امتحانات آخر العام، ويمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، بالإضافة للاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الطالب القومي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

بدأت بعض المدارس في المحافظات المختلفة إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي في الترم الثاني، إذ تقوم كل مدرسة بإعلان كشف درجات الطلاب في جميع المواد، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح درجات المواد المختلفة للطلاب، حيث تتضمن تلك الكشوفات الطلاب الناجحين وكشوفات الطلاب الراسبين، ويتم إعلان النتيجة في المدرسة أو من خلال صفحة الفيس بوك للمدرسة، وبمجرد أن يتم اعتماد النتيجة في كل محافظة سيتم إعلانها من أجل حصول الطلاب على درجات الامتحانات.

رابط بوابة التعليم الاساسي 2023

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية يتم توفيرها عبر بوابة محافظة القاهرة الإلكترونية بوابة التعليم الأساسي، ولكن طلاب محافظة القاهرة فقط هم من يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الامتحانات من خلال تلك البوابة الإلكترونية، كما تتم إتاحة النتيجة لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي وطلاب المرحلة الإعدادية، ويتم استعلام النتيجة بعد اعتمادها بشكل رسمي ورفعها على البوابة الإلكترونية من خلال التالي:

اضغط على رابط بوابة التعليم الأساسي.

اختر نتائج سنوات النقل.

أضف رقم الطالب القومي.

قم باختيار المرحلة الابتدائية.

حدد الصف السادس.

أضف بيانات العام الدراسي 2022-2023.

اختر الفصل الدراسي آخر العام.

اضغط “عرض النتيجة”.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم طريقة توزيع درجات امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي في الترم الثاني، حيث يتم احتساب درجات الطلاب في خمس مواد أساسية وتشمل (لغة عربية، رياضيات، دراسات اجتماعية، علوم، لغة إنجليزية)، بالإضافة إلى خمس مواد لا تضاف للمجموع وهي (الأنشطة، البحث، تربية دينية، تربية رياضية، تكنولوجيا المعلومات)، ويتم توزيع درجات الامتحانات كالتالي: