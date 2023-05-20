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رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي

محمد عثمان

انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي من أداء امتحانات الترم الثاني، والتي انطلقت يوم السبت 6 مايو، وبنهاية الامتحانات بدأت عمليات تصحيح أوراق الطلاب في المحافظات المختلفة من أجل اعتماد نتيجة الترم الثاني 2023، إذ تحدد تلك المرحلة الطلاب المنقولين إلى الصف الأول الإعدادي في حال اجتياز امتحانات آخر العام، ويمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، بالإضافة للاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الطالب القومي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي

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بدأت بعض المدارس في المحافظات المختلفة إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي في الترم الثاني، إذ تقوم كل مدرسة بإعلان كشف درجات الطلاب في جميع المواد، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح درجات المواد المختلفة للطلاب، حيث تتضمن تلك الكشوفات الطلاب الناجحين وكشوفات الطلاب الراسبين، ويتم إعلان النتيجة في المدرسة أو من خلال صفحة الفيس بوك للمدرسة، وبمجرد أن يتم اعتماد النتيجة في كل محافظة سيتم إعلانها من أجل حصول الطلاب على درجات الامتحانات.

نتيجة الصف السادس الابتدائي
نتيجة الصف السادس الابتدائي
نتيجة الصف السادس الابتدائي
نتيجة الصف السادس الابتدائي

رابط بوابة التعليم الاساسي 2023

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية يتم توفيرها عبر بوابة محافظة القاهرة الإلكترونية بوابة التعليم الأساسي، ولكن طلاب محافظة القاهرة فقط هم من يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الامتحانات من خلال تلك البوابة الإلكترونية، كما تتم إتاحة النتيجة لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي وطلاب المرحلة الإعدادية، ويتم استعلام النتيجة بعد اعتمادها بشكل رسمي ورفعها على البوابة الإلكترونية من خلال التالي:

نتيجة الصف السادس الابتدائي
  • أضف رقم الطالب القومي.
  • قم باختيار المرحلة الابتدائية.
نتيجة الصف السادس الابتدائي
نتيجة الصف السادس الابتدائي
  • حدد الصف السادس.
  • أضف بيانات العام الدراسي 2022-2023.
نتيجة الصف السادس الابتدائي
نتيجة الصف السادس الابتدائي
  • اختر الفصل الدراسي آخر العام.
  • اضغط “عرض النتيجة”.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم طريقة توزيع درجات امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي في الترم الثاني، حيث يتم احتساب درجات الطلاب في خمس مواد أساسية وتشمل (لغة عربية، رياضيات، دراسات اجتماعية، علوم، لغة إنجليزية)، بالإضافة إلى خمس مواد لا تضاف للمجموع وهي (الأنشطة، البحث، تربية دينية، تربية رياضية، تكنولوجيا المعلومات)، ويتم توزيع درجات الامتحانات كالتالي:

مواد أساسية الدرجة مواد لا تضاف الدرجة
لغة عربية 100 الأنشطة 20
لغة إنجليزية 40 تكنولوجيا المعلومات 20
علوم 40 تربية رياضية 40
دراسات اجتماعية 40 تربية دينية 40
رياضيات 80 البحث 50
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محمد عثمان
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20 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    امتى النتيجه

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  2. فاطمه محمد عادل يقول

    نتيجه الصف السادس الابتدائي

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  3. الاء خالد طلعت محمد علي يقول

    الدرجه

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  4. غير معروف يقول

    اريد نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

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  5. غير معروف يقول

    جنى اشرف

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  6. ملك خلف فتحي شحاته يقول

    شكراً

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  7. احمد عمرو يقول

    احمد

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  8. نهله محمد مصطفي عبد العزيز يقول

    نهله محمد مصطفي عبد العزيز

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  9. غير معروف يقول

    يوسف محمد محمد يوسف

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  10. محمد جالد فتحي عبد السميع يقول

    amr303126@gmail.com

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  11. يوسف محمد عيسي يقول

    عوز شهتي

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  12. جني اشرف سعيد يقول

    نتيجة نتيجة الصف السادس الابتدائي

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  13. غير معروف يقول

    متى ستظهر نتيجه سنه سته

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  14. غير معروف يقول

    صباح الخير حبيبي

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  15. غير معروف يقول

    محمد ضيف محمد ضيف

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  16. جومانا يقول

    اريد النتيجة

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    1. غير معروف يقول

      ازيك يا جومانة انى حبيبة

    2. غير معروف يقول

      سيف احمد محمد حسين رقم الجلوس. ٧٥٢
      اريد النتيجة

  17. مايا وائل سعيد عبد الناصر يقول

    نتيجه شهاده سته ابتدائي

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  18. حنين حمدي السيد محمد يقول

    انا فتاه في الصف السادس الابتدائى

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