رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري 2022 نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية بالرقم القومي
يبحث الكثير من طلاب الأزهر الشريف وأولياء الأمور الآن عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، وذلك لإقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية الازهرية للعام الدراسي٢٠٢٢، حيث إنه من المقرر أن يتم الإعلان عنها رسمياً اليوم ٢٨ من شهر يوليو – كما صرح الأزهر الشريف – في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم من قبل الأزهر الشريف في تمام الساعة الثانية ظهرا، وسوف تظهر نتائج الثانوية الأزهرية بعده فوراً على موقع بوابة الأزهر الالكترونية والذي يستطيع من خلاله الطلاب من كافة المحافظات المصرية الحصول على نتائج الشهادات سواء كانت الشهادة الابتدائية أو الاعدادية أو الثانوية. ويستطيع الطالب الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف حيث يتم ذلك بالدخول إلي موقع البوابة ثم كتابة رقم جلوس الطالب وسوف تظهر له النتيجة عقب الضغط على كلمة عرض النتيجة. في السطور التالية سنوضح الخطوات التفصيلية للاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري 2022
- على الطالب أن يقوم أولا بالدخول إلى موقع بوابة الأزهر الالكترونية
- بعدها سيظهر أمامه قائمة من عدة خدمات من ضمنها خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية الدور الاول.
- ثم بعد بالضغط عليها لتظهر صفحة النتائج يُطلب بها كتابة رقم الرقم القومي الخاص للطالب .
- ثم قم بالنقر فوق زر عرض النتيجة.
- بعدها ستظهر لك النتيجة ومبارك عليكم النجاح.