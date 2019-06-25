رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر موقع بوابة وزارة التربية والتعليم g10.emis.gov.eg

أعلنت وزارة التربية والتعليم يوم الإثنين الموافق 24_6_2019، عن نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2019 وذلك في مؤتمر صفحي تم عقده يوم امس، وفيه صرح وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح قد وصلت إلى 91.4% وأن هذه النسبة تدل على نجاح نظام التعليم الجديد ” نظام التابلت” بنسبة كبيرة، وأعلن وزير التربية والتعليم أنه يمكن الحصول على نتيجة أولى ثانوي 2019 من خلال زيارة موقع g10.emis.gov.eg وكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب، وكتابة الكود أيضًا، وفى السطور التالية سوف نوضح طريقة الحصول على نتيجة أولى ثانوي عام 2019، تابعونا.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

وقد صرح وزير التربية والتعليم مسبقاً بأن نظام النظام التعليمي الجديد للثانوية العامة أو ما يسمى بنظام التابلت أنه سيكون بداية جديدة للتعليم في مصر، وأنهم يواصلون جهودهم من اجل تقديم عدة تطورات في هذا النظام، من اجل أن يحصل الطالب على مستوى تعليمي افضل من السابق، وأن هذه التطورات سوف تخدم الطلبة والطالبات والمعلمين أيضاُ، وسوف تخفف عنهم الكثير من الأعباء والمجهود، وسوف تحسن من مستوى التعليم في مصر بشكل عام، والآن إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، وخطوات الحصول على نتيجة أولي ثانوي.

رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي

من خلال الدخول إلى الرابط التالي واتباع هذه الخطوات يمكن لكافة طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي الحصول على النتيجة:

أولا قم بالدخول إلى هذا الرابط g10.emis.gov.eg

قم بتحديد جنسية الطالب.

قم بكتابة الكود الخاص بك.

ثم قم بكتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

ثم تسجيل الدخول والحصول على النتيجة.

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