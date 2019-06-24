رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالكود والرقم القومي g10.emis.gov.eg

ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إطلاق رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لاستخراج نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، وذلك بعد قاموا بأداء اختبارات نهاية العام الدراسي في الفترة من 19 حتى 30 مايو 2019م، وقد تمت الاختبارات بصورة إلكترونية عن طريق نظام التابلت الجديد بالمدارس المُجهزة وبنظام open book، والهدف من هذا النظام هو النجاح ومن ثم الانتقال للصف الثاني الثانوي من خلال حصول الطالب أو الطالبة على درجة 50% أو أكثر فيما تمت دراسته من مواد دراسية في الفصل الدراسي الثاني.
وسوف يتم إطلاق رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي خلال الأيام المُقبلة بمشيئة الله تعالى، وقد تم عقد مؤتمراً صحفياً أعلن فيه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن بعض النقاط التي تتعلق بـ نتيجة أولى ثانوي 2019 دور مايو، وتتمثل في التالي:
- التحقق من مدى قدرة استيعاب الطلاب للنظام الجديد.
- نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني جيدة.
- يوجد 256 مركز تصحيح على مستوى المحافظات لتصحيح 150 مليون سؤالاً.
- المشاكل التي واجهت بعض الطلاب أثناء الاختبارات تم أخذها في الاعتبار مراعاةً لمصلحة كافة الطلاب والطالبات.
- نظام الامتحانات الجديد هو نظام مصري خالص 100% لا يعتمد على شبكة الإنترنت.
- سيتم عقد مؤتمراً صحفياً خلال الأيام المُقبلة لإعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني.
رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم عن أن مراكز التصحيح المتمثلة في 256 مركزاً للتصحيح على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية تعمل في الوقت الحالي على تصحيح إجابات الطلاب والطالبات وتدقيقها، وتعمل هذه المراكز على مدار اليوم لتصحيح 150 مليون سؤال، وكان قد تم الإعلان من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم على أنه سيتم إطلاق ونشر نتيجة أولى ثانوي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسيتم نشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الذي يمكنكم الدخول إليه باتباع رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الرسمي المرفق.
ولا تزال عملية تصحيح إجابات طلاب الصف الأول الثانوي الترم الثاني جاريةً ولم يتم تحديد موعداً رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم للإعلان عن موعد اعتماد النتائج ومن ثم نشرها عبر الموقع الإلكتروني المُخصص لاستخراج نتائج الصف الأول الثانوي 2019، وسوف يتم بمشيئة الله تعالى عقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي كاملةً، ومن يرغب في دخول موقع الوزارة أو بوابة الثانوية العامة يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 المرفق من خلال التالي:
رابط استعلام النتيجة الرسمي (g10.emis.gov.eg).
ملاحظة: لم يتم تحديد موعداً لإطلاق ونشر نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م من قبل وزارة التربية والتعليم حتى الآن “الأحد 9 يونيو 2019م”، وسيتم توفير رابط الاستعلام الرسمي فور إطلاقه مباشرةً بمشيئة الله تعالى عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، ومن لديه أي استفسار يمكنه ترك تعليقاً بالأسفل وسيتم الرد عليه بمشيئة الله تعالى.
موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019
نظراً لكثرة الاستفسارات حول موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2019م، ونظراً للجهد المبذول من قبل موقع نجوم مصرية ساعياً لتوفير أخر التصريحات حول موعد إطلاق نتيجة أولى ثانوي وطريقة استخراج النتائج، فنحن في الوقت الحالي ننتظر المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، لكي نوافيكم بأخر المستجدات فور الإعلان عنها رسمياً.
تحديث 24 يونيو 2019: تم اليوم الاثنين عقد المؤتمر الصحفي المنتظر من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي للإعلان عن نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، وقد بلغت نسبة نجاح الطلاب والطالبات للصف الأول الثانوي 91.4% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات النهائية، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق ثم إدخال رقم الكود والرقم القومي الخاص بالطالب.
ومن يرغب في الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني الرسمي المرفق، ويجب العلم أن هناك ضغطاً كبيراً على الموقع في الوقت الحالي، لذلك قد تواجهكم مشكلة تحميل صفحة النتائج، ويمكنكم ترك تعليقاً بالأسفل يتضمن كود الطالب والرقم القومي، وسيتم موافاتكم بالنتيجة بمشيئة الله تعالى عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.
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التعليقات
النتيجة ظهرت يا جماعة بجد أنا جبتها من علي موقع المدرسة بتاعتي والحمد لله رب العالمين
نجحت 👩🎓👩🎓🤓🤓
النتيجه هتظهر امتى
في انتظار إعلان الوزارة رسمياً عن الموعد لكي نوافيكم به مباشرةً بمشيئة الله تعالى.
النتيجه هتظهر امتى تعبت 🤔😭
لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد المؤتمر الصحفي.
ظهرت
النتيجه هتظهر امتى 🤔واللهى تعبت من الانتظار😭
يتم مراجعة النتائج وتدقيقها وسيتم الكشف عن موعد ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة بمشيئة الله تعالى.
بالله عاليكو اول ما تظهر النتيجه تعرفونى
هو في إيه بالضبط انا علي أعصابي بجد 😖😬
نتمنى لطلابنا النجاح والتوفيق.
هو في إيه بالضبط انا علي أعصابي
يتمنى موقع نجوم مصرية النجاح والتوفيق لكافة الطلاب.
بليزز ممكن تبعتولي الينك الي هتظهر عليه النتيجه
سيتم موافاتكم بأخر المستجدات حول النتيجة فور التصريح الرسمي بها من وزارة التربية والتعليم بمشيئة الله تعالى.
ي جماعه هو حد جاب النتيجه انا منه من الغربيه
لم يتم الإعلان رسمياً عنها حتى الآن
النتيجه ؟ هاتها من بني حسين
يا جماعه حد عارف اي حاجه طب انا علي اعصابي
يا جماعة الوزير لازم ينجح الدفعة كلها عشان هو عارف ان لو الدفعة منجحتش هو هينشال
وهو في شهر 7 ولا لأ.
لا متقلش كدة امال هنمتحن الملاحق ازاي
متي سيتم عقد المؤتمر ده احنا اعصابنا تعبت
لم يتم الإعلان عن الموعد من قبل الوزارة، وسيتم موافاتكم بكافة التفاصيل فور التصريح بها رسمياً بمشيئة الله تعالى عبر موقع نجوم مصرية.
يا جماعة احنا هنفضل مستنيين كدا لحد ما نغنى الساقط يرفع ايده و احنا حنكون اول ناس يرفعوا ايديهم. هههههههه
انا ☝️☝️ اول الساقطين
عايظين نطمن على النتيجه
سيتم موافاتكم بموعد ظهورها فور الإعلان الرسمي عنها من قبل الوزارة بمشيئة الله تعالى.
ايوة عيظين النتيجه😂😂😂😂😂
لو سمحت احنا في المدارس وقت الامتحانات مكنش بيدونا رقم جلوس اصلا احنا كنا بنقعد بترتيب السريال نمبر بتاع التابلت لكن امتحاناتنا كانت بتبقي تبع كود الامتحان بتاع الوزاره ف مغيش رقم جلوس معين اصلا نحطه يجيبلنا النتيجه
سوف يتم الإعلان رسمياً عن طريقة استخراج النتائج، وسيتم موافاتكم بالطريقة فور المؤتمر الصحفي المنتظر عقده من قبل وزير التعليم الدكتور طارق شوقي.
وهو لو نسبة النجاح على مستوى الجمهورية كلها37% يبقي ده نظام تعليمي فاشل ولا يصلح انه يستمر لأننا عايزين نظام يرفع من نسبة النجاح ويقلل من نسبة الفشل مش العكس ولما تكون نسبة النجاح قليله كده يبقي المفروض اننا منستمرش في نظام تعليمي فاشل وغير مدروس ومحبط لمعنويات الطلاب ويدفعهم انهم يحولو لصنايع ومدارس اقل من مستواهم العقلي بسبب انهم خايفين من الفشل.
انا بقي عايزه افهم احنا هنستمر في نظام تعليمي فاشل يقلل من نسبة النجاح ولا هنرجع لنظام تعليمي يرفع من نسبة النجاح.
انا مستنيه الرد!!!!!!!
النتيجة مش محتاجة كل التأخير دة
النتيجة مش محتاجة كل التأخير
النتيجة مش محتاجة كل التأخير دة
رقم الجلوس/١٤٩
محافظة: سوهاج
امتحان علي التابلت إلكتروني
بيقولو ان نسبة النجاح على مستوى الجمهوريه 37% هو الكلام ده صح ولا غلط ولو نسبة النجاح طلعت كده فعلا احنا برده هنفضل مستمرين في النظام ده
والوزير في المؤتمر الاخير قال أن الكتب المدرسيه هتتمنع وقال برده ان الامتحان هيبقيopen book انا بقي مش فاهمه ازاى الامتحانopen book والكتاب المدرسي مش هيبقى موجود
مش لازم نراجع كلامه علشان لو راجعنا كلامه هنلاقيه كله غلط
وهو احنا ممكن نجيب النتيجه من على النت ولا نجيبها من المدرسه زى الترم الاول
سيتم نشر نتيجة الصف الأول الثانوي بمشيئة الله تعالى عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
هو الامتحان الورقى هيظهر على النت ولا فى المدرسة
طيب ممكن اقول حاجه هو الامتحان الورقى بردو هيظهر على النت ولا فى المدرسة ارجو الرد
لم تصرح وزارة التربية والتعليم حتى الآن عن طريقة الاستعلام عن النتائج، ومن المتوقع أن يتم إطلاق رابط استعلام رسمي عن نتيجة الصف الأول الثانوي عبر موقع الوزارة، أو يتم استخراج النتائج من خلال الدخول على النظام من التابلت، ونوافيكم بأخر المستجدات بمشيئة الله تعالى عبر موقع نجوم مصرية.
والله الامحتان كان صعب والمفروض ينجحوا الدفعه دى كلها
يعنى الدفعة كلها على مستوى الجمهورية ناجحة أن شاء الله؟. انا عايزة
رد
يتمنى موقع نجوم مصرية لكافة طلابنا النجاح والتوفيق بمشيئة الله تعالى.
يعنى الدفعة كلها على مستوى الجمهورية ناجحة أن شاء الله؟. و هل يا ترى نظام ال Open book هيكون السنة الجاية كمان.
هي النتيجة هتظهر امتي ياعم
ننتظر الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم لنطلعكم على الموعد مباشرةً بمشيئة الله تعالى عبر موقع نجوم مصرية، فتابعونا.
انا عيزه اعرف هو انتم لى بتقولي ان النتيجة ظهره وهى لسة ما ظهرتش حرتم احنا مقدنا اعصبنا خلاص
لم يتم كتابة بأن النتيجة قد ظهرت، أرجو مراجعة المقال جيداً، ولكننا ننبئ باقتراب موعد ظهورها، ونوفر رابط الموقع الرسمي للاستعلام عن النتيجة فور نشرها رسمياً، في ظل متابعة مستمرة منا لكي نوافيكم بأخر المستجدات الرسمية الصادرة عن الوزارة، وذلك لمساعدة الطلاب للوصول لنتائجهم، مع تمنيات موقع نجو مصرية للجميع بالنجاح والتوفيق.
انا مش فاهمه حاجه اجيب النتيجه منين
لم يتم التصريح حتى الآن عن موعد ظهور النتيجة، لذلك نقوم بمتابعة التصريحات الرسمية لننقل لمتابعينا أخر المستجدات حول موعد ورابط الاستعلام عن النتيجة بمشيئة الله تعالى.
والله انا معارف ايه ده
زى انا بالظبط والله
فعلا سيبينه عايمه زي ميه المخلل