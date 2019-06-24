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رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالكود والرقم القومي g10.emis.gov.eg

كتب أحمدفي آخر تحديث
رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالكود والرقم القومي g10.emis.gov.eg

ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إطلاق رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لاستخراج نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، وذلك بعد قاموا بأداء اختبارات نهاية العام الدراسي في الفترة من 19 حتى 30 مايو 2019م، وقد تمت الاختبارات بصورة إلكترونية عن طريق نظام التابلت الجديد بالمدارس المُجهزة وبنظام open book، والهدف من هذا النظام هو النجاح ومن ثم الانتقال للصف الثاني الثانوي من خلال حصول الطالب أو الطالبة على درجة 50% أو أكثر فيما تمت دراسته من مواد دراسية في الفصل الدراسي الثاني.

وسوف يتم إطلاق رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي خلال الأيام المُقبلة بمشيئة الله تعالى، وقد تم عقد مؤتمراً صحفياً أعلن فيه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن بعض النقاط التي تتعلق بـ نتيجة أولى ثانوي 2019 دور مايو، وتتمثل في التالي:

  • التحقق من مدى قدرة استيعاب الطلاب للنظام الجديد.
  • نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني جيدة.
  • يوجد 256 مركز تصحيح على مستوى المحافظات لتصحيح 150 مليون سؤالاً.
  • المشاكل التي واجهت بعض الطلاب أثناء الاختبارات تم أخذها في الاعتبار مراعاةً لمصلحة كافة الطلاب والطالبات.
  • نظام الامتحانات الجديد هو نظام مصري خالص 100% لا يعتمد على شبكة الإنترنت.
  • سيتم عقد مؤتمراً صحفياً خلال الأيام المُقبلة لإعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم عن أن مراكز التصحيح المتمثلة في 256 مركزاً للتصحيح على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية تعمل في الوقت الحالي على تصحيح إجابات الطلاب والطالبات وتدقيقها، وتعمل هذه المراكز على مدار اليوم لتصحيح 150 مليون سؤال، وكان قد تم الإعلان من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم على أنه سيتم إطلاق ونشر نتيجة أولى ثانوي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسيتم نشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الذي يمكنكم الدخول إليه باتباع رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الرسمي المرفق.

ولا تزال عملية تصحيح إجابات طلاب الصف الأول الثانوي الترم الثاني جاريةً ولم يتم تحديد موعداً رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم للإعلان عن موعد اعتماد النتائج ومن ثم نشرها عبر الموقع الإلكتروني المُخصص لاستخراج نتائج الصف الأول الثانوي 2019، وسوف يتم بمشيئة الله تعالى عقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي كاملةً، ومن يرغب في دخول موقع الوزارة أو بوابة الثانوية العامة يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 المرفق من خلال التالي:

رابط استعلام النتيجة الرسمي (g10.emis.gov.eg).

ملاحظة: لم يتم تحديد موعداً لإطلاق ونشر نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019م من قبل وزارة التربية والتعليم حتى الآن “الأحد 9 يونيو 2019م”، وسيتم توفير رابط الاستعلام الرسمي فور إطلاقه مباشرةً بمشيئة الله تعالى عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، ومن لديه أي استفسار يمكنه ترك تعليقاً بالأسفل وسيتم الرد عليه بمشيئة الله تعالى.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
نتيجة أولى ثانوي 2019

موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019

نظراً لكثرة الاستفسارات حول موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني دور مايو 2019م، ونظراً للجهد المبذول من قبل موقع نجوم مصرية ساعياً لتوفير أخر التصريحات حول موعد إطلاق نتيجة أولى ثانوي وطريقة استخراج النتائج، فنحن في الوقت الحالي ننتظر المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، لكي نوافيكم بأخر المستجدات فور الإعلان عنها رسمياً.

تحديث 24 يونيو 2019: تم اليوم الاثنين عقد المؤتمر الصحفي المنتظر من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي للإعلان عن نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، وقد بلغت نسبة نجاح الطلاب والطالبات للصف الأول الثانوي 91.4% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات النهائية، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق ثم إدخال رقم الكود والرقم القومي الخاص بالطالب.

بث مباشر للمؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور #طارق_شوقي للإعلان عن نتيجة الصف #الأول_الثانوي. #عام_التعليم#تعليمنا_حياة

Gepostet von ‎وزارة التربية والتعليم المصرية‎ am Montag, 24. Juni 2019

ومن يرغب في الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني الرسمي المرفق، ويجب العلم أن هناك ضغطاً كبيراً على الموقع في الوقت الحالي، لذلك قد تواجهكم مشكلة تحميل صفحة النتائج، ويمكنكم ترك تعليقاً بالأسفل يتضمن كود الطالب والرقم القومي، وسيتم موافاتكم بالنتيجة بمشيئة الله تعالى عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

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عن الكاتب

أحمد

أهوى الكتابة وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بشكل يسير لكافة المستفيدين من البرامج الخدمية التي ترعاها الجهات الرسمية بالدولة لتسهيل الوصول للخدمة والتعرف على تفاصيلها لمتابعي موقع نجوم مصرية.

التعليقات

  1. النتيجة ظهرت يا جماعة بجد أنا جبتها من علي موقع المدرسة بتاعتي والحمد لله رب العالمين
    نجحت 👩‍🎓👩‍🎓🤓🤓

    رد

    1. سيتم موافاتكم بأخر المستجدات حول النتيجة فور التصريح الرسمي بها من وزارة التربية والتعليم بمشيئة الله تعالى.

    1. لم يتم الإعلان عن الموعد من قبل الوزارة، وسيتم موافاتكم بكافة التفاصيل فور التصريح بها رسمياً بمشيئة الله تعالى عبر موقع نجوم مصرية.

  17. لو سمحت احنا في المدارس وقت الامتحانات مكنش بيدونا رقم جلوس اصلا احنا كنا بنقعد بترتيب السريال نمبر بتاع التابلت لكن امتحاناتنا كانت بتبقي تبع كود الامتحان بتاع الوزاره ف مغيش رقم جلوس معين اصلا نحطه يجيبلنا النتيجه

    رد

    1. سوف يتم الإعلان رسمياً عن طريقة استخراج النتائج، وسيتم موافاتكم بالطريقة فور المؤتمر الصحفي المنتظر عقده من قبل وزير التعليم الدكتور طارق شوقي.

  18. وهو لو نسبة النجاح على مستوى الجمهورية كلها37% يبقي ده نظام تعليمي فاشل ولا يصلح انه يستمر لأننا عايزين نظام يرفع من نسبة النجاح ويقلل من نسبة الفشل مش العكس ولما تكون نسبة النجاح قليله كده يبقي المفروض اننا منستمرش في نظام تعليمي فاشل وغير مدروس ومحبط لمعنويات الطلاب ويدفعهم انهم يحولو لصنايع ومدارس اقل من مستواهم العقلي بسبب انهم خايفين من الفشل.
    انا بقي عايزه افهم احنا هنستمر في نظام تعليمي فاشل يقلل من نسبة النجاح ولا هنرجع لنظام تعليمي يرفع من نسبة النجاح.
    انا مستنيه الرد!!!!!!!

    رد

  22. بيقولو ان نسبة النجاح على مستوى الجمهوريه 37% هو الكلام ده صح ولا غلط ولو نسبة النجاح طلعت كده فعلا احنا برده هنفضل مستمرين في النظام ده
    والوزير في المؤتمر الاخير قال أن الكتب المدرسيه هتتمنع وقال برده ان الامتحان هيبقيopen book انا بقي مش فاهمه ازاى الامتحانopen book والكتاب المدرسي مش هيبقى موجود

    رد

    1. لم تصرح وزارة التربية والتعليم حتى الآن عن طريقة الاستعلام عن النتائج، ومن المتوقع أن يتم إطلاق رابط استعلام رسمي عن نتيجة الصف الأول الثانوي عبر موقع الوزارة، أو يتم استخراج النتائج من خلال الدخول على النظام من التابلت، ونوافيكم بأخر المستجدات بمشيئة الله تعالى عبر موقع نجوم مصرية.

    1. ننتظر الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم لنطلعكم على الموعد مباشرةً بمشيئة الله تعالى عبر موقع نجوم مصرية، فتابعونا.

    1. لم يتم كتابة بأن النتيجة قد ظهرت، أرجو مراجعة المقال جيداً، ولكننا ننبئ باقتراب موعد ظهورها، ونوفر رابط الموقع الرسمي للاستعلام عن النتيجة فور نشرها رسمياً، في ظل متابعة مستمرة منا لكي نوافيكم بأخر المستجدات الرسمية الصادرة عن الوزارة، وذلك لمساعدة الطلاب للوصول لنتائجهم، مع تمنيات موقع نجو مصرية للجميع بالنجاح والتوفيق.

    1. لم يتم التصريح حتى الآن عن موعد ظهور النتيجة، لذلك نقوم بمتابعة التصريحات الرسمية لننقل لمتابعينا أخر المستجدات حول موعد ورابط الاستعلام عن النتيجة بمشيئة الله تعالى.

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