رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بـ كود الطالب والرقم القومي

أطلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني بـ كود الطالب والرقم القومي يوم الاثنين الموافق لتاريخ 24 يونيو 2019، حيث تم عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني للعام الدراسي 2018-2019م بحضور عدداً من القيادات ومديري المديريات والإدارات التعليمية، وقد أوضح سيادته الفارق بين النظام الحديث للامتحانات “التابلت” والنظام القديم المعتمد على الامتحانات الورقية.

كما تم الإيضاح من جانبه فيما يتعلق بـ رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وكيفية استخراج النتائج، هل يتم استخراجها فقط عن طريق التابلت أم أنه يمكن استخراجها من أي جهاز كمبيوتر أخر، وهنا أوضح سيادته بأنه يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الرابط الرسمي الذي أطلقته الوزارة من التابلت أو من أي جهاز كمبيوتر أو بواسطة الهاتف الجوال الخاص بالطالب، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط استعلام نتيجة أولى ثانوي الرسمي عبر منصة الامتحانات بنك المعرفة المصري.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

تم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد أوضح نسبة النجاح للطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي هذا العام والتي بلغت 91.4%، فبعد الترقب الكبير من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالإدارات التعليمية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، فقد تم الآن إتاحة الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني.

وبعد أن تم إطلاق رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 للاستعلام واستخراج النتائج عن طريق اختيار جنسية الطالب ثم إدخال كود الطالب والرقم القومي للطالب أو الطالبة، فقد أوضح سيادته بأنه سوف يتم إصدار بطاقة تعريفية خاصة بكل طالب أو طالبة توضح مستواه بالمواد الدراسية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل توضيح نقاط الضعف والقوة لدى كل طالب وطالبة، وبعد الحصول على البطاقة التعريفية يُمكن للطالب أن يقوم بتقوية نقاط الضعف التي أصبحت واضحة له بعد تطبيق النظام الجديد.

وقد حذر سيادته من الانسياق خلف الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى بعض المواقع الإلكترونية، حيث يجب أخذ المعلومة الصحيحة فقط من مصدرها الصحيح وهو وزارة التربية والتعليم، حيث هناك العديد من الشائعات المختلفة التي تتعلق بنظام التعليم في الثانوية العامة ونسبة النجاح وطريقة استخراج النتائج والموقع الإلكتروني الذي يتم من خلاله استخراج نتيجة أولى ثانوي 2019، ومن يرغب في استعلام النتيجة الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الرسمي التالي (g10.emis.gov.eg).

بث مباشر للمؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور #طارق_شوقي للإعلان عن نتيجة الصف #الأول_الثانوي. #عام_التعليم#تعليمنا_حياة Gepostet von ‎وزارة التربية والتعليم المصرية‎ am Montag, 24. Juni 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي التفصيلية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من خلال المؤتمر الصحفي عن إتاحة نتيجة الصف الأول الثانوي التفصيلية المتضمنة نقاط الضعف والقوة يوم الخميس المقبل بمشيئة الله تعالى، ويتم الدخول لاستعلام النتيجة من خلال كود الطالب الخاص به والرقم القومي، وسوف تكون نتيجة أولى ثانوي التوضيحية عبارة عن أربعة ألوان يعني كل لون من هذه الألوان درجة محددة، ويمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي:

الأزرق: يعني هذا اللون بأن نتيجة الطالب (ممتازة جداً). البرتقال: يعني هذا اللون بأن نتيجة الطالب (متوسطة مقبولة). الأخضر: يعني هذا اللون بأن نتيجة الطالب (أقل التوقعات). الرمادي: يعني هذا اللون بأن نتيجة الطالب (راسب وله فرصة أخرى).

ويتم معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال اتباع

نتيجة الصف الأول الثانوي التفصيلية

تم الإعلان من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن إتاحة نتيجة الصف الأول الثانوي التفصيلية المتضمنة للمؤشرات ونقاط الضعف والقوة يوم الخميس المقبل بمشيئة الله تعالى، ويتم الدخول لاستعلام النتيجة من خلال كود الطالب الخاص به، وسوف تكون نتيجة أولى ثانوي التفصيلية عبارة عن أربعة ألوان يعني كل لون من هذه الألوان درجة محددة، ويمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي:

الأزرق: يعني هذا اللون بأن نتيجة الطالب (ممتازة جداً). البرتقال: يعني هذا اللون بأن نتيجة الطالب (متوسطة مقبولة). الأخضر: يعني هذا اللون بأن نتيجة الطالب (أقل التوقعات). الرمادي: يعني هذا اللون بأن نتيجة الطالب (راسب وله فرصة أخرى).

ويتم معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال اتباع رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الرسمي الجديد المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

← إقرأ أيضاً: