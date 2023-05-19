رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي بالرقم القومي 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

انتهى طلاب الصف الأول الإعدادي من امتحانات آخر العام 2023/2024، ويرغب أولياء الأمور في الحصول على درجات الطلاب بامتحانات نهاية العام، كانت بعض المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة قامت بإعلان نتيجة الامتحانات في كشوف مدرسية، وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي، أو عن طريق الاسم ورقم الجلوس لطلاب الصف الأول الإعدادي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

كانت امتحانات الترم الثاني قد بدأت يوم 6 مايو فيما انتهى الطلاب بالصف الأول الإعدادي من أداء الامتحانات، أتاحت بعض المدارس نتيجة الصف الأول الإعدادي لامتحان آخر العام، وتقوم باقي المدارس باعتماد نتيجة الطلاب في الأيام المقبلة وإعلانها، وذلك بعد انتهاء لجان التصحيح من رصد ومراجعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تقوم المدرسة بتوفير كشف بأسماء ورقم جلوس الطالب، يوفر الكشف درجات الطالب في جميع المواد.

استعلام نتيجة أولى إعدادي بالرقم القومي

توفر بوابة التعليم الأساسي التابع لمحافظة القاهرة نتائج الطلاب في الترم الثاني، باستخدام الرقم القومي للطالب يمكنك أن تحصل على النتيجة بعد اعتمادها، ولكن توفر بوابة التعليم الأساسي الدرجات لطلاب محافظة القاهرة فقط، ويكون الاستعلام عن النتيجة لبقية المحافظات من خلال كشوف درجات الطلاب، أما عن استعلام نتيجة التعليم الأساسي فيتم من خلال اتباع التالي:

ادخل إلى بوابة التعليم الأساسي.

اختر نتائج سنوات النقل.

اكتب بيانات الطالب (الرقم القومي).

اختر المرحلة الإعدادية.

أضف الصف الدراسي الأول والعام الدراسي 2023-2024.

حدد الفصل الدراسي آخر العام واضغط “عرض النتيجة”.

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي

تضم نتيجة امتحانات الطلاب في الترم الثاني 10 مواد، ويتم تقسيم المواد إلى 5 مواد أساسية تضاف إلى المجموع، و5 مواد لا تضاف إلى مجموع الطالب، ويكون توزيع درجات امتحان الترم الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي في جميع المواد كالتالي:

درجات المواد الاساسية درجات المواد غير المضافة