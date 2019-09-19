رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2019 بالاسم ورقم الجلوس

في هذه الساعات القلائل ينتظر الجميع نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2019 ونحن في موقع نجوم مصرية نتابع بشغف متى ستصدر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في ليبيا لأشقائنا الليبيين ونسعى جاهدين أن نوفر النتيجة للجميع من أولياء الأمور والطلبة والطالبات من أبناء المرحلة الثانوية من العام الدراسي 2019 وكما سنوفر أيضاً روابط التظلمات والتي ستظهر بعد اليوم الثالث من الإعلان الرسمي للنتيجة الثانوية العامة 2019 في ليبيا.







رابط نتيجة الشهادة الثانوية 2019 في ليبيا







جاء بعد اعتماد النتيجة الثانوية 2019 تأتي عملية المراجعات الأخيرة قبل الاعتماد النهائي والذي أعلن فيه سيادة الوزير للجمهورية حكومة الوفاق الوطني في وزارة التعليم الليبية بأن خلال الساعات القلائل يتم الإعلان عن النتيجة الثانوية 2019 في الجمهورية الليبية وإليكم خطوات التسجيل أرقام الجلوس للحصول على النتيجة الثانوية 2019 للجمهورية الليبية.

خطوات عرض نتيجة الثانوية 2019 في ليبيا

ادخل على الموقع موقع منظومة الامتحانات الليبية

قم بإدخال رقم الجلوس للطالب المطلوب إظهار نتيجته للمرحلة الثانوية

ادخل رقم الجلوس في مكانه المخصص

قم بعدها بالنقر على “عرض الدرجات”







تهنئة أسرة نجوم مصرية لطلابنا في ليبيا

فيما كانت امتحانات المرحلة الثانوية من العام الحالي 2019 هي الأفضل من حيث الانضباط حيث أعلن وزير التعليم بأن هذا العام شهد كثيراً من المتابعة من اجل حماية الطلاب وعدم حدوث اي تجاوزات في النتائج او في الامتحانات ليحصل الطلبة على افضل اهتماما ، هذا ونحن في موقع نجوم مصرية نتمنى للجميع الطلاب أن يحصلوا على افضل المجموع الذي يتيح لهم مستقبلاً مشرقاً نتمناه لجميع أبنائنا.

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