رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية 2019 في ليبيا بالرابط الرسمي للنتيجة 2019

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية نتابع باستمرار نتيجة طلاب المرحلة الثانوية في دولة ليبيا الشقيقة مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق، حيث انه قد جاء الإعلان أن نتيجة الشهادة الثانوية 2019 ليبيا في أقرب وقت خلال الساعات القلائل القادمة، وتم الإعلان عبر موقع نتائج لبيا، من خلال منظومة الامتحانات الليبية والتي أوضحت حكومة الوفاق الوطني أيضاً عبر موقع “وزارة التربية والتعليم” وسوف يتم الإعلان عن النتيجة حالياً فور اعتماد المراجعة والتأكد منها وصحتها، وسوف يتم المتابعة في هذه الصفحة بنشر روابط النتيجة وأيضاً سيتم فتح باب التظلمات بعد الإعلان عن النتيجة بثلاثة أيام بمشيئة الله.







نتائج الشهادة الثانوية 2019 في ليبيا الجماهيرية الليبية







تم اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية حالياً ويتم التدقيق في النتائج ومتابعتها وسوف يتم وضع النتائج في جميع الولايات الليبية في وقت واحد على هذا الرابط فور صدورها اليوم أو خلال بضع ساعات

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الليبية 2019 في الجماهيرية الليبية

بعد اعتماد النتيجة للشهادة الليبية كل ما عليك أن تقوم بما يلي حتى يتسنى لك الحصول على النتيجة فوراً







الخطوات :

1- قم بالدخول إلى موقع منظومة الامتحانات الليبية

2- ادخل رقم الجلوس للطالب للمرحلة الثانوية في ليبيا

3- ادخل رقم القيد في مكانه المخصص

4- بعدها قم بالضغط على “عرض الدرجات”

هذا وقد تم التشديد في العام الحالي في الامتحانات على لجان المراقبة في الامتحانات، وكنترول التصحيح، حتى يتسنى لكم الحصول على النتيجة الصحيحة وعدم ظلم المجتهدين وبالتوفيق لأبنائنا.