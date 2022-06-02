رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس فقط فى جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في جميع محافظات الجمهورية، من الكلمات الأكثر بحثًا على موقع البحث «جوجل»، اليوم الخميس 2 يونيو 2022، من خلال الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، في عدد كبير من المحافظات، كما تم اعتماد نتيجة الإعدادية 2022، في بنى سويف، نتيجة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة الاعدادية بمحافظة الدقهلية.

وفى هذا التقرير، يقدم موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، في جميع المحافظات برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، بمحافظة القاهرة على موقع مديرية البوابة الإلكترونية ، وذلك فور اعتمادها. نتيجة الاعدادية 2022 محافظة بني سويف برقم الجلوس اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح 75.51 % لطلبة النظامين.

رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

خطوات الحصول على نتيجة الاعدادية 2022

الضغط على الرابط المركزي لنتيجة الشهادة الإعدادية 2022، التابع لوزارة التربية والتعليم. الضغط على موقع بوابة التعليم الأساسي. اختيار الخدمات الإلكترونية . الضغط على قسم نتائج الطلاب. اختر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني. يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والاسم الثلاثى. الضغط على عرض النتيجة.

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني على التليفون الأرضي 09000100- والمحمول 5757 أيضا فور ظهورها.