رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالفيوم برقم الجلوس

بواسطة إسلام حسنين

لقد اعتمد الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم, مساء اليوم الاثنين 21 يونيو 2021, نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021, وذلك بنسبة نجاح 86.6%, وقد حصل 124 طالب وطالبة على الدرجة النهائية هذا العام وهى 280.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالفيوم برقم الجلوس 1 22/6/2021 - 12:20 ص

وقد اعلن الأنصاري أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى جميع الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة الفيوم, واكد على انه سيتم تكريم الأوائل في حضور أولياء الأمور.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني السريع الذي خصصته مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي

أما عن طريقة معرفة النتيجة, كل ما عليك هو الضغط على الرابط الموضح اعلاه, ثم أدخال رقم الجلوس لطالب الصف الثالث الإعدادي, والضغط على عرض النتيجة, سوف تظهر جميع نتائج الطالب والمجموع الكلى, أو يمكنك ترك تعليق على هذا المقال بالاسم و رقم الجلوس.

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إسلام حسنين

اسلام حسنين كاتب ومحرر اعشق التدوين فى العديد من المجالات الرياضية, الاخبارية , والثقافية هوايتى المفضلة هى القراءة