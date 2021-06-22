رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالفيوم برقم الجلوس

لقد اعتمد الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم, مساء اليوم الاثنين 21 يونيو 2021, نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021, وذلك بنسبة نجاح 86.6%, وقد حصل 124 طالب وطالبة على الدرجة النهائية هذا العام وهى 280.

وقد اعلن الأنصاري أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى جميع الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة الفيوم, واكد على انه سيتم تكريم الأوائل في حضور أولياء الأمور.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني السريع الذي خصصته مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي

أما عن طريقة معرفة النتيجة, كل ما عليك هو الضغط على الرابط الموضح اعلاه, ثم أدخال رقم الجلوس لطالب الصف الثالث الإعدادي, والضغط على عرض النتيجة, سوف تظهر جميع نتائج الطالب والمجموع الكلى, أو يمكنك ترك تعليق على هذا المقال بالاسم و رقم الجلوس.