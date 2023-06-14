رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس (الثالث اعدادي) قريبا

ينتظر الألاف من أبناء محافظة أسيوط وأولياء أمورهم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 برقم الجلوس، تتوجه أنظار الألاف من الطلاب والطالبات إلى الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بحثًا عن نتائج الشهادة الإعدادية للعام 2023 برقم الجلوس. وقد تم الإعلان عن نتائج جميع المحافظات باستثناء أسيوط، التي يكتنفها الغموض بشأن موعد إعلان النتائج.

سبب تأخر النتائج

تصاعد التوتر بين الطلاب وأهاليهم، حيث يعيشون في حالة من شك واليقين بعد أن مضى حوالي 20 يومًا منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي أُجريت في 25 مايو. وقد رجح الكثيرون أن سبب تأخير إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط جاء بسبب الكثافة الطلابية الهائلة التي تحتاج إلى وقت لتجميع ومعالجة الدرجات بعد الانتهاء من تصحيحها.

أخبار نتيجة الصف الثالث الاعدادي

وفي سياق متصل، يشير مصدر موثوق إلى أن محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد إبراهيم، من المتوقع أن يعتمد النتائج رسميًا في غضون الساعات القليلة المقبلة، كما أنه سيقوم بتوفير النتائج قبل نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل كأقصى تقدير.

وعلى نفس النغمة، أكدت مصادر تعليمية أن نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط ستعلن في المدارس بالأسماء فقط، بعد الإعلان الرسمي وتوفيرها إلكترونيًا. وسيتاح للطلاب الفرصة للاطلاع على نتائجهم بزيارة مدارسهم ومعرفة النتائج بالاسم دون دفع أي رسوم.

تأتي هذه التطورات في إطار الالتزام بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة تخدم مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم. وتعد محافظة أسيوط من الأماكن ذات الكثافة الطلابية العالية، ويشهد الجميع بفارغ الصبر اللحظة التي ستُعلن فيها نتائجهم.

طريقة الاستعلام

لمن يتساءل عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم أسيوط فإنها ستكون متوفرة كما هو متوقع في الرابط التالي (من هنـا).

النتائج ستكون متوفرة لجميع مديريات أسيوط:

ادارة اسيوط

إدارة ديروط

إدارة القوصية

ادارة ابوتيج

إدارة منفلوط

إدارة الفتح

إدارة ابنوب

ملحوظة: لم يتم الإعلان بعد عن نتيجة الشهادة الاعدادية أسيوط وسنقوم بتحديث الموضوع فور حصولنا على أي معلومات تخص النتيجة.