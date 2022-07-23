“رابط”.. نتيجة الثانوية العامة 2022 ستظهر عليه فور اعتمادها رسمياً “emis.gov.eg”

بدأت عمليات البحث عن الروابط الرسمية التي سوف تظهر عليها نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها، فبعد انتهاء الامتحانات الثانوية يوم الخميس الماضي 21 يوليو 2022، وتستمر عمليات البحث عن النتيجة الثانوية حتى ظهورها، ليطمئن أولياء الأمور والأبناء على نتيجة أبنائهم وأقاربهم، ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، ونحن اليوم نحضر لكم جديد الأخبار ومتابعة لحظة بلحظة لكل جديد حول نتيجة الثانوية العامة، وإرفاق الروابط الاستعلام الرسمية للنتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو من خلال التوجه للمدارس يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من قبل وزير التعليم السيد الدكتور طارق شوقي، وفور ظهورها، ويمكنك الحصول على النتيجة من خلال الاسم فقط، وستتم رفع جميع البيانات كاملة في ملف Excel، وسنرفع البيانات في موقعنا نجوم مصرية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، برقم الجلوس من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبوابة مركز المعلومات واتباع الخطوات التالية:

ادخل على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يمكنك أيضاً الاطلاع على النتيجة من خلال إحدى طرق البحث من البحث بالاسم أو رقم الجلوس، من خلال أيضاً موقع وزارة التربية والتعليم، وفور اعتمادها سيتم إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة 2022، على الموقع الرسمي، ولكن نظراً للضغط على الموقع فنتيح في موقعنا نجوم مصرية، ملفات النتيجة ويمكنك تحميلها والبحث من خلال الاسم أو رقم الجلوس، وذلك كما فعلنا في نتائج الشهادات الأزهرية، والإعدادية والابتدائية.