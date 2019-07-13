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رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 مع موقع اليوم السابع

كتب ريم عبد الهاديفي آخر تحديث
رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 مع موقع اليوم السابع
نتيجة-الثانوية-العامة-2019

لقد تم الكشف عن مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ارتفاع   النسبة المئوية لنجاح الثانوية العامة عن 2019 مقارنه بين نتيجة العام الماضي 2018 وبذلك جاء إجمالي الطلاب الناجحين، 413.079 طالبا وطالبه أي بنسبه 74.3%،ولقد يعتمد وزير التربية والتعليم اليوم السبت نتيجة الثانوية العامة 2019 انه سوف يتم الإعلان عنها بالتفصيل قائمه الأوائل بالثانوية العامة الأخصائيات في مؤتمر صحفي غدا يوم الأحد 14 7 2019، و أيضا يشار مصدر وزاره التربية والتعليم إلى أن قائمه الأوائل في الثانوية العامة ضم إلى ما يزيد عن 30 طالبا منهم طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالإضافة إلى طالبين من الصف الثالث  الثانوي في مدارس المتفوقين للعلوم التكنولوجية وطالبين آخرين من مدارس الدمج وأخر من مدرسه المكفوفين.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2019
نتيجة الثانوية العامة 2019

وشهدت أيضا الامتحانات هذا العام ضبط 976 حاله غش لدى الشئون  القانونية و تنوعت ما بين محاولات  نشر أجزاء من الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي وغش  إلكتروني وطريقه أخرى للغش  من أوراق المذكرات وغش أخر وهي تقطيع أوراق كراسه الامتحان والهروب    و يحضر الامتحان طالب بدل من طالب أخر.

نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019

وقامت وزاره التربية والتعليم بإرصاد حالات الغش الجماعي والتعدي على مراقبين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشده وصرامه وسوف يعلن نتائج في المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة.

وانعقدت أيضا  الامتحانات  669.749 طالب وطالبه منهم  264.653 طالب وطالبه في الشعبة الأدبية أما من الشعبة العلمية رياضات   118.170  طالب وطالبه في شعبه الرياضيات أما في الشعبة العلمية قسم العلوم يضم 268.938  طالب وطالبه

وانعقدت أيضا بالامتحانات لعدد 373 طالب وطالبه في 11 لجنه على مستوى محافظات الجمهورية ومنهم 192 طالب وطالبه مكفوفين في 23 اللجنة بالمحافظات وطلاب آخرين في مدارس الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات ولطلاب المستشفيات  عددهم 40 طالب وطالبه أما  لطلاب السجون   عددهم 45 طالب.

وللتعرف على نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس اضغط هنا.

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عن الكاتب

ريم عبد الهادي

شكراً لتشريفكم صفحتي معاكم ريم عبد الهادي محررة ومدونة في نجوم مصرية وعدة مواقع أيضاً ... بدأت عملي كباحثة في كتابة الابحاث العلمية ومن ثم انتقلت إلى المساهمة فى إعداد الرسائل العلمية ثم انتقلت للنشاط الإلكتروني ... اتمنى أن يحوز ما اكتب اعجابكم وأنتقبل نقدكم شكراً ... ريم

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