رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 مع موقع اليوم السابع

لقد تم الكشف عن مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ارتفاع النسبة المئوية لنجاح الثانوية العامة عن 2019 مقارنه بين نتيجة العام الماضي 2018 وبذلك جاء إجمالي الطلاب الناجحين، 413.079 طالبا وطالبه أي بنسبه 74.3%،ولقد يعتمد وزير التربية والتعليم اليوم السبت نتيجة الثانوية العامة 2019 انه سوف يتم الإعلان عنها بالتفصيل قائمه الأوائل بالثانوية العامة الأخصائيات في مؤتمر صحفي غدا يوم الأحد 14 7 2019، و أيضا يشار مصدر وزاره التربية والتعليم إلى أن قائمه الأوائل في الثانوية العامة ضم إلى ما يزيد عن 30 طالبا منهم طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالإضافة إلى طالبين من الصف الثالث الثانوي في مدارس المتفوقين للعلوم التكنولوجية وطالبين آخرين من مدارس الدمج وأخر من مدرسه المكفوفين.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

وشهدت أيضا الامتحانات هذا العام ضبط 976 حاله غش لدى الشئون القانونية و تنوعت ما بين محاولات نشر أجزاء من الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي وغش إلكتروني وطريقه أخرى للغش من أوراق المذكرات وغش أخر وهي تقطيع أوراق كراسه الامتحان والهروب و يحضر الامتحان طالب بدل من طالب أخر.

نتيجة شهادة الثانوية العامة 2019

وقامت وزاره التربية والتعليم بإرصاد حالات الغش الجماعي والتعدي على مراقبين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشده وصرامه وسوف يعلن نتائج في المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة.

وانعقدت أيضا الامتحانات 669.749 طالب وطالبه منهم 264.653 طالب وطالبه في الشعبة الأدبية أما من الشعبة العلمية رياضات 118.170 طالب وطالبه في شعبه الرياضيات أما في الشعبة العلمية قسم العلوم يضم 268.938 طالب وطالبه

وانعقدت أيضا بالامتحانات لعدد 373 طالب وطالبه في 11 لجنه على مستوى محافظات الجمهورية ومنهم 192 طالب وطالبه مكفوفين في 23 اللجنة بالمحافظات وطلاب آخرين في مدارس الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات ولطلاب المستشفيات عددهم 40 طالب وطالبه أما لطلاب السجون عددهم 45 طالب.

وللتعرف على نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس اضغط هنا.