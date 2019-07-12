نتيجة الثانوية العامة 2019 | موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg الرسمي

ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فور الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الإجابات لاختبارات الثانوية العامة العام الدراسي 2018-2019م ومن ثم اعتمادها من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حيث يتم اعتمادها ثم نشرها مباشرةً على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، ووفقاً لجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، فقد بدأت الاختبارات اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ 8 يونيو 2019م، واستمرت اختبارات الثانوية العامة 2019 حتى يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 3 يوليو 2019م.

وبعد الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة، يتم انتظار نشر نتيجة الثانوية العامة 2019 من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الجهد المبذول على مدار العام الدراسي، حيث تعد مرحلة الثانوية العامة وتحديداً الصف الثالث الثانوي من أهم الصفوف الدراسية التي يتوقف على نتيجتها تحديد الكلية أو المعهد الذي سيتم الالتحاق به وفق الدرجة الحاصل عليها الطالب، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 كاملاً، بالإضافة إلى إرفاق رابط دخول موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني ورابط بوابة الثانوية العامة للاستعلام عن نتيجة الثانوي العام برقم الجلوس فور تفعيل الموقع لاستخراج نتائج الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2019

بدأت اختبارات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018-2019م اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ 8-6-2019م وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 3-7-2019م، وبعد انتهاء اختبارات الصف الثالث الثانوي يتم تصحيح أوراق إجابات الطلاب في جوٍ ملائمٍ للمصححين وبشكل دقيق للغاية حتى يحصل كل طالبٍ وطالبةٍ على الدرجة التي يستحقها، ومن ثم يتم رصد الدرجات ومراجعتها، ثم يتم اعتماد نتيجة الثانوي العام 2019 من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

وبعد أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 يتم عقد مؤتمراً صحفياً يتم من خلاله الإعلان عن تفاصيل نتائج طلاب الثانوية العامة 2019، حيث يتم الإعلان من قبل المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من التفاصيل المتعلقة بـ نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019م، حيث يمكنكم التعرف على الأمور التي يتم الإعلان عنها رسمياً بالمؤتمر الصحفي المنعقد من خلال النقاط التالية:

أعداد الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء اختبارات إتمام شهادة الثانوية العامة 2019. أعداد الطلاب/الطالبات الذين قاموا بأداء الاختبارات فعلياً. نسبة النجاح المئوية من إجمالي عدد الطلاب والطالبات الحاضرين. أسماء الأوائل بالمرحلة الثانوية على مستوى الإدارات التعليمية بجمهورية مصر العربية.

وبعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة لعام 2019 ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم إعلان الوزارة عن نشر نتيجة الثانوية العامة 2019 وإحصائياتها الإجمالية للاطمئنان على الأبناء والبنات، حيث تعيش الأسر المصرية في هذه الأيام أوقاتاً عصيبةً جداً،أما في الوقت الحالي فيعمل أولياء الأمور ممن لديهم أحد الأبناء في مرحلة الثانوية العامة بتهيئة الجو الملائم للمذاكرة من أجل مرور أيام الاختبارات في سلام دون التعرض لأي عقبات، كما ينتظر طلاب الصف الأول الثانوي حالياً نشر نتيجة الترم الثاني، ويمكنكم دخول موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الرابط التالي (moe.gov.eg) الرسمي.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

تم تحديد موعداً لإطلاق نتيجة الثانوي العام الفترة الأولى للعام الدراسي الحالي 2018-2019م من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث من المقرر وفقاً لما تم الكشف عنه أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019 يوم السبت الموافق لتاريخ 13 يوليو 2019 من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وسيتم نشر نتيجة طلاب الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج في اليوم التالي لاعتمادها بمشيئة الله تعالى، وسيتم نشر أخر المستجدات حول رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، ويمكنكم ترك تعليقاً يتضمن الاستفسار المراد تركه ليتم الإجابة عنه من خلال موقعنا بمشيئة الله تعالى.