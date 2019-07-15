رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019 عبر موقع natega.thanwya

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس لاستخراج نتائج الطلاب عبر موقع natega.thanwya.emis.gov.eg الإلكتروني، وقد قامت الوزارة بعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نسب النجاح المئوية والكشف عن أسماء الطلاب الأوائل بامتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019، كما أوضحت موعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2019، وموعد بدء اختبارات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة.

وقد حضر المؤتمر الصحفي المنعقد من جانب الوزارة السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونائب رئيس عام الامتحانات للثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ خالد عبد الحكم، وقد تم التشديد من جانب الدكتور طارق شوقي على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق قانون الغش لما له من نتائج سلبية على المجتمع ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، وقد تم ضبط 1901 حالة غش خلال امتحانات الثانوية العامة 2019، وتعتبر هذه النسبة (0.03%) قليلة جداً من إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات البالغ 700 ألف طالباً وطالبةً، ويمكنكم التعرف على مواقع مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات لعام 2019 عبر موقع نجوم مصرية.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019

تم عقد مؤتمراً صحفياً من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم أوضحت من خلاله عدداً من الأمور المتعلقة بامتحانات ونتائج مرحلة الثانوية العامة 2019، حيث أوضحت نسبة الطلاب الناجحين بالأقسام والشعب المختلفة، وموعد تقديم تظلمات الثانوية العامة على النتائج، وموعد بدء امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي، وعدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر النسب والمواعيد لأبنائنا وبناتنا من طلاب الثانوية العامة.

حيث تم استعراض الإحصاء الخاص بالطلاب والطالبات المتقدمين لأداء امتحانات الدور الأول بالمرحلة الثانوية العامة والحاضرين منهم، وقد بلغت نسبة النجاح المئوية للطلاب في مدارس التعليم العام 83.6%، ونسبة النجاح في المدارس الرسمية للغات بلغت 84.1%، ونسبة النجاح في المدارس الخاصة لغات بلغت 87.3%، ونسبة النجاح في المدارس الخاصة بالمصروفات بلغت 62.9%، بينما بلغت نسبة نجاح طلاب وطالبات المنازل والخدمات 50.3%.

وقد تم إطلاق رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط من جانب وزارة التربية والتعليم رسمياً، حيث يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول برقم الجلوس فقط عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي باتباع الرابط التالي (natega.thanwya.emis.gov.eg)، كما يتم الاستعلام أيضاً عن النتيجة من خلال موقع اليوم السابع، وذلك عن طريق اتباع رابط نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع الرسمي التالي (youm7.com)، حيث يمكنكم من خلال الروابط الرسمية السابقة الاستعلام عن نتيجة الثانوي العام لعام 2019.

موعد تقديم التظلمات وامتحانات الدور الثاني

كشف الأستاذ خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات عن موعد البدء في استقبال التظلمات من الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية على نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019م، كما كشف أيضاً عن موعد بدء اختبارات الدور الثاني للمرحلة الثانوية، ويمكنكم التعرف على المواعيد من خلال التالي:

موعد بدء تقديم التظلمات: يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 16 يوليو 2019.

موعد بدء اختبارات الدور الثاني: يوم السبت الموافق لتاريخ 17 أغسطس 2019.

ومن يرغب في استعلام نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق بمشيئة الله تعالى.