بحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية برقم الجلوس، هو هدف الطلاب وأولياء الأمور خلال ساعات الترقب للتعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018-2019 بدورها الأول، بعد ظهور أخبار جديدة عن احتمالية تبكير الموعد المقترح لاعتماد نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي العام، مع انتهاء أعمال الكنترول وخاصة عمليات الرصد والمراجعة وطباعة الاستمارات المؤمنة، وستوفر بوابة الثانوية العامة التفاصيل الكاملة عن إحصائيات النجاح وأسماء وصور أوائل الطلاب والطالبات.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستوفر رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، وخاصةً رابط بوابة الثانوية العامة الإلكترونية، وستوفر الوزارة كافة عمليات الدعم الفني لسهولة الطلاب إلى نتائجهم ودرجاتهم حال اعتماد الدكتور طارق شوقي لنتيجة الدور الأول من امتحانات الشهادة الثانوية، وسنوفر لكم ما يتاح من قبل المصادر الرسمية من بيانات ومؤشرات أولية حول نسب النجاح بجانب أسماء الطلاب الأوائل حال الإعلان عنهم والذي سيسبق ظهور النتائج.

معرفة رابط نتيجة الثانوية العامة 2019

أفادت تقارير إخبارية نسبت لمصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أنه قد يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي العام يوم السبت المقبل 13-7-2019، وذلك بعد انتهاء كافة أعمال الكنترول وبالتحديد عمليات الرصد والمراجعة لنتائج وإجابات الطلاب، وتم ترجيح ظهور نتائج الثانوية يوم الخميس بنسبة 95%، حيث انه حال انتهاء أعمال التصحيح في الكنترول ستعلن النتيجة فوراً بدون الإبقاء عليها، وكانت مصادر قد تحدثت عن ظهور النتيجة مطلع الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم الأحد القادم، وخلال الساعات المقبلة ستعلن وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية .

بوابة الثانوية العامة

نرفق لكم رابط موقع بوابة الثانوية العامة والمرجح ظهور نتائج الطلاب و الطالبات من خلاله قريباً بمشيئة الله، بجانب موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الخدمات الإلكترونية لمتابعة كافة الروابط التي قد تظهر نتائج الثانوية 2018 من خلالها، كما يمكنكم ترك رقم الجلوس بالتعليقات وسنوفر لكم النتيجة فور اعتمادها وظهورها عبر شبكة الإنترنت .

تحديث: أشارات مصادر صحفية لما صرح به مسئولي وزارة التعليم، عن أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 سيكون يوم الأحد المقبل إلكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي، وسيسبق ذلك الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل، تتمني أسرة نجوم مصريه النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات في الثانوية العامة، حيث أنة من المتوقع حسب ما ورد من أنباء أنة سيتم اليوم السبت اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 وغدا الأحد سيتم إظهار النتيجة بالدرجات إلكترونيا، والاثنين النتيجة في المدارس، وإعلانها بعد انعقاد المؤتمر الصحفي، ويمكن لجميع الطلاب ترك الاسم ورقم الجلوس متبوعا باسم المحافظة في تعليق وسنرسل لكم النتيجة فور إعلانها.

رابط نتيجة الثانوية على موقع اليوم السابع

زادت حالة القلق والترقب لدى آلاف الأسر المصرية بعد الحديث عن حصول بعض الموقع على النتيجة رغم عدم ظهورها على المواقع الرسمية وعلى رأسها موقع وزارة التربية والتعليم، وحتى الآن ما يشاع حول توصل بعض المواقع للنتيجة بالاسم هو غير صحيح، غير أن موقع اليوم السباع تحدث عن امتلاكه حقوق نتيجة الثانوية العامة بمفرده، وستظهر من خلال بوابة نتائج اليوم السابع برقم الجلوس في وقت لاحق، ومن خلال خدمة sms على رقم 95128 بمقابل مادي، ويسمح الموقع تسجيل البيانات برقم الجلوس واسم الطالب.