رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. اعرف الخطوات وموعد الإعلان الرسمي

تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، التي أكدت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف في بيان سابق لها، صدر منذ عدة أيام عن موعد إعلانها على أن يكون اليوم الخميس، الموافق 28 يوليو من العام 2022، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، عن طريق مؤتمر صحفي إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية وذلك عقب أن يعتمدها يعتمدها وكيل الأزهر، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الضويني، على أن يكون بالنيابة عن شيخ الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

لذا فإنه في الساعات الحالية يستعد طلبة وطالبات الأزهر الشريف لاستقبال نتيجة الأزهر الثانوية 2022، على أن يكون موعد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021-2022، عقب أن تم الاتصال هاتفيا بأوائل الثانوية الأزهرية، خلال الساعات الأخيرة من أمس، الأربعاء الموافق 27 يوليو من العام 2022، من قبل شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لتهنئتهم باحتلال كل منهم لمقعد من مقاعد الأوائل، وسوف ينيب عنه خلال الساعات القليلة المقبلة، الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وذلك حتى يتم اعتماد النتيجة ونسب النجاح في مؤتمر صحفي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

سوف يعقد الأزهر الشريف، خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤتمرا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، على أن يكون ذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، عقب إصدار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، النتيجة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر قرار اعتمادها وتمر الساعات القليلة المقبلة ببطء على الطلاب بسبب الضغط الذي يتعرضون له لما يمثله هذا العام من الساعات، باعتبارها مسألة مصير.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

تصدر عنوان رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، المؤشرات خلال الساعات القليلة الماضية، فقد أصبح ضمن الأكثر بحثًا لاقتراب إعلانها على أن يكون ذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، من قبل وكيل الأزهر، والذي سوف يعلن بدوره عن موعد إتاحة رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية، ليتمكن كافة الطلاب من الاستعلام عنها بشكل سهل إلكترونيا، وذلك في إطار رقمنة قطاع التعليم ككل، وهي العملية التي بدأت من سنوات.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022