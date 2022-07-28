رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الشريف

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد استظهار نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الجاري، وذلك بعد الانتهاء رسميًا من تصحيح أوراق الأجابات، وإعلان أسماء الأوائل من قبل مشيخة الأزهر، ويجري الآن إعداد النتيجة، من أجل اعتمادها من قبل شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، الذي أجرى قبل ساعات اتصالاً هاتفيًا بالأوائل لتهنئتهم، وتوجيه التهنئة لأولاء أمورهم، وتمنيه بالتوفيق لهم خلال الفترة المقبلة.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وأناب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر لاعتماد النتيجة وعقد مؤتمر صحفى لاعلان نسب النجاح ظهر اليوم الخميس الموافق 28 يوليو، وسوف يتم إتاحة النتيجة على الرابط التالى فور اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر الشريف للنتائج، وسيتم إتاحة الرابط للتفعيل خلال ساعات قليلة، ويُمكن للطلاب والطالبات على مستوي الجمهورية من سهولة الحصول على النتيجة.

أرقام حول الامتحانات

أدى الامتحانات ما يقارب من 139000 طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام.

بلغ عدد طلاب القسم الأدبى 91392 طالبًا.

كما بلغ عدد طلاب القسم العلمى 46648 طالبًا.

و143 طالبًا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية.

و539 طالبًا فى معاهد البعوث الإسلامية.

رابط بوابة الأزهر الشريف لنتيجة الثانوية

أما في حالة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الأول، فيُمكنكم اتباع الخطوات التالية: