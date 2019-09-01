رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثانى..نتيجة الملاحق الأزهرية 2019

ننشر لكم روابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثانى، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث ننشر لكم كذلك رابط ملاحق نتيجة الأزهرية 2019، بعد أن يتم نشر النتيجة عبر موقع الأزهر إلكترونيا، حيث كل ما عليك فعله هو امتلاك رقم جلوسك وفتح رابط نتيجة الأزهر ثم ادخال رقم جلوسك وتحصل على نتيجة الدور الثانى.

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تيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثانى

لازالت أعمال التصحيح الخاص بنتيجة ملاحق الأزهر جارية ومن المقرر أن تنتهى عقب هذا الأسبوع، حيث كانت إمتحانات الدور الثانى قد إنتهت عقب يوم 25 أغسطس الماضى للشعبة الأدبية، ويوم 26 أغسطس للشعبة العلمية، وننشر لكم روابط نتيجة إمتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثانى، حيث ستجدون الروابط بالأسفل التى ستوجهكم على موقع الأزهر للحصول على نتيجتكم عبر كتابة الرقم الجلوس الخاص به.

يقوم الطالب بالتوجه إلي رابط مدخل الأزهر الإلكترونية

او من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

بعد إدخال رقم الجلوس، سينتظر الطالب بضع دقائق لتظهر له النتائج تحمل اسمه الخاص، وجميع بياناته، ويمكن للطالب التحقق من الدرجات عبر الإتصال على الرقم 1949، وقد أدى إمتحانات الدور الثانى هذا العام 51%، وكانت نسبة النجاح 49%، وبالتالى فإن نسبة نجاح الدور الأولى كانت أقل من نسبة نجاح الدور الثانى بـ 1%.

إمتحانات ملاحق الثانوية الأزهرية

بدأت امتحانات ملاحق الثانوية الأزهرية يوم السبت الموافق 17 آغسطس، وانتهت يوم 26 أغسطس، نسبة النجاح كانت 41.78% بالشعبة الأدبية، بينما كانت نسبة النجاح 67.98% للشعبة العلمية، بينما كانت نسبة نجاح الشعبة الإسلامة 93.55%، بينما فى غزة جاءت نسبة النجاح 81.6%

الشعبة عدد الطلاب لهم الحق بأداء الإمتحان الذين أدوا الإمتحانات عدد الطلاب الناجحين الأدبية 85867 طالبا / طالبة 80181 طالبا / طالبة 33496 طالبا / طالبة العلمية 46835 طالبا / طالبة 35672 طالبا / طالبة 24251 طالبا / طالبة الإسلامية 155 طالبا/ طالبة 155 طالبا/طالبة 145 طالبا/طالبة

روابط الإستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

ننشر إليكم الآن زوار موقع “نجوم مصرية” الكرام، روابط الإستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثانى 2019: