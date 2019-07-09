رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر التعليمي والتي من خلالها يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول حين اعتمادها رسمياً من قبل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف وذلك من خلال عقد مؤتمر صحفي تكريم العشرة الأوائل وإتاحة النتيجة عبر الإنترنت عن طريق موقع الأزهر التعليمي برقم جلوس الطالب، فيما جاءت نسب نجاح العينات العشوائية لمواد الثانوية الأزهرية 2019 جيدة ومرتفعة عن العام الماضي خاصة بالنسبة للقسم العلمي وذلك ضمن تصريحات الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وفيما يخص التعليم و نتائج الشهادات نهاية العام الدراسي 2019 إليكم ” متابعة” نتيجة الثانوية العامة 2019 العلمي والأدبي ..موعد ظهور نتائج الثانوي العام عبر موقع الوزارة، يمكن لطلاب وطالبات الثانوي العام استعلام نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول من خلال الرابط حين ظهورها في الموعد المحدد من قبل الوزارة.

نسب نجاح العينات العشوائية في نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

أعلن الشيخ أحمد عبد العظيم أن نسب النجاح هذا العام مرتفعة عن العام الماضي حيث جاءت كالتالي:-

القسم العلمي:- نسبة الفقه الشافعي 96%، الحديث 100%، النحو 88%، التفسير 90%، القرآن الكريم 82%، فيما جاءت نسب الفيزياء 83%، الكيمياء 77%، الأحياء 77% ونسبة نجاح اللغة الإنجليزية الأولى 94%.

القسم الأدبي:- نسبة التوحيد 80%، الحديث 73.5%، فيما بلغت نسبة اللغة الإنجليزية “لغة ثانية فرنساوي” ومادة الجغرافيا 93.5%.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول

أعلن كنترول الأزهر الشريف أن أعمال التصحيح تتم على أعلى مستوى من الدقة فيما جاءت نسب العينات العشوائية كما ذكرنا فوق، على أن يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول خلال أسبوعين من شهر يوليو الجاري، وذلك من خلال الرابط المباشر ⇐ بوابة الأزهر التعليمية، يمكن لجميع الطلاب استعلام نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول برقم الجلوس، ونتمنى لجميع أبناؤنا الطلاب النجاح والتوفيق بإذن الله.