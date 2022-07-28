ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بالرقم القومي 2021-2022

أعلن الأزهر الشريف اليوم في مؤتمر صحفي الساعة الثانية ظهرًا عن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2022، بعد اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وكان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب قد أجرى اتصال هاتفي بأوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم دوام التفوق والرقي حيث أشاد فضيلته بتفوقهم وضرورة الحفاظ عليه.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

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وكانت أميرة أسامة سعيد عبد المنجي بمعهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود قد حصلت على المركز الأول بقسم الأدبي بمجموع 622 درجة بنسبة مئوية 98.73%، كما حصل الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين الطالب في عهد طور سيناء النموذجى بمنطقة جنوب سيناء والطالبة آلاء أحمد أمين معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بالشرقية على المركز الأول والأول مكرر بالثانوية الأزهرية بمجموع 649 درجة بنسبة مئوية 99.85%.

وكان الطالب حسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم الطالب بمعهد سنورس بالفيوم على المركز الأول في شعبة العلوم الإسلامية بمجموع 620 درجة بنسبة 98.41%، بينما حصلت الطالبة ريم عيسى عبد القادر الطالبة بمعهد فتيات سمنود بمنطقة الغربية الأزهرية على المركز الأول على المكفوفين بمجموع 617 درجة بنسبة 97.94%.