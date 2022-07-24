رابط نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2022 استعلام نتائج الصف الثامن

رابط نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2022 ، من بين أكثر الروابط بحثا في الساعات لمن يريدون استخراج نتيجة الصف الثامن الخرطوم. إن النتائج جاهزة بالفعل، وقد قام والي الخرطوم المكلف أحمد ثمان حمزة باعتمادها، أما الإعلان عن نتيجة شهادة الاساس 2022 ولاية الخرطوم، فالإعلان عنها سيكون في المؤتمر الذي سينعقد خصيصا من أجلها اليوم السبت 23 يوليو، وقد تم التجهيز له ليتم البث الرسمي من طرف المدير العام لمديرية التربية في الخرطوم، ومدير هيئة الإذاعة والتلفزيون، ثم ستتاح بشكل إلكتروني على موقع نتيجة الأساس Results esudan gov sd 2022، وأجريت الاختبارات الخاصة بالشهادة في يوم 22 حتى 30 من مايو الماضي، ولم يبق الآن سوى الإعلان الرسمي عن النتائج على رابط moe gov sd تفاصيل أكثر سنشرحها لكم، تابعوا معنا.

رابط نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2022

سيتم تفعيل رابط نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2022 من طرف وزارة التربية في السودان، وهو الرسمي والمعتمد الذي ستعرض عليه نتائج الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم، لقد تقدم لها عدد معتبر من الطلاب وصل إلى 237 ألف طالب، وامتحنوا في حوالي 1221 مركز امتحاني في الولاية، خصص منها ستة عشر مركز للمقيمين خارج السودان، وللاستعلام عن النتائج عبر موقع شهادة الأساس Results esudan gov sd يتبع الطالب ما يلي:

أول خطوة يقوم بها المستعلم الولوج موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

في الخطوة التي تليها يتوجب عليه أن يقوم بالضغط على زر نتائج الصف الثامن الخرطوم 2022

يحدد الولاية التي يدرس فيها، وينبغي عليه اختيار ولاية الخرطوم

ثم يكتب رقم الجلوس الامتحاني في المكان المعد خصيصا له، ويضيف رمز التحقق المرئي

أخيرا عليه أن يضغط على كلمة بحث، وينتظر قليلا حتى تظهر له النتيجة.

نتائج الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين إلى الامتحانات أزيد من ألفي طالب، وكلهم الآن يترقبون نتيجة شهادة الأساس الخرطوم، ولم تحصل أي عراقيل أثناء الامتحانات وحتى عمليات التصحيح درت في نظام تام، وكان قد أعلن من قبل عن النتائج في ولاية الجزيرة وولاية نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر ووسط دارفور وبقيت جنوب وشمال دارفور وولاية غرب كردفان.

نصل إلى ختام مقال رابط نتيجة الاساس ولاية الخرطوم 2022، والذي قدمنا لكم فيه كل ما يتعلق بموضوع يهم الطلاب السودانيين نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022 وطريقة استخراجها بشكل إلكتروني من خلال موقع نتائج شهادة الاساس 2022 moe gov sd.