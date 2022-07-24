رابط نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.. من خلال نظام نور لعام 1444

الآلاف من المعلمين والمعلمات يترقبون فتح رابط نتائج حركة النقل الخارجي بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن موعد ظهورها اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 للوزارة، والتقويم الدراسي لعام 1444 والاستعداد للدراسة بالعام الدراسي الجديد 1443/ 1444 بهدف العمل على راحة المعلمين من الناحية النفسية، مع توفير الوقت والجهد من التنقل من محل اقامتهم إلى مقر عملهم بالمدارس، لذلك سوف نتعرف معًا على رابط نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.. عن طريق نظام نور لعام 1444 من خلال هذا المقال تابعونا.

خطوات التعرف على نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

يعتبر رابط نتائج حركة النقل الخارجي من الأمور الهامة التي يتابعونها المعلمون، وذلك للتأثير المباشر عليهم، حيث يأملون هذا العام أن تكون حركة كبيرة عن العام الذي مضى، ولكي يتم تحقيق الاستقرار النفسي للمعلمين، والمعلمات بإمكانهم معرفة نتائج حركة النقل عن طريق نظام نور التعليمي من خلال إتباع الخطوات التالية:

● تسجيل الدخول إلى الرابط الخاص بنظام نور التعليمي من خلال هذا “الرابط“.

● كتابة البيانات اللازمة من أجل دخول الموقع، وهي:

○ تسجيل اسم المستخدم، وكلمة المرور.

● ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على شؤون المعلمين بعدها يتم الضغط على استعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي.

● ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بتسجيل البيانات الخاصة به المطلوبة سواء أن كان معلم، أو معلمة.

● ثم الضغط على استعلام لكي تظهر النتيجة إما بالقبول، فقد يتم نقل المعلم، أو الرفض فيتم تحديد سبب الرفض.

هدف النقل الخارجي و الداخلي للمعلمين

الهدف من توفير النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات هو كالآتي:

● العمل على تحسين وضع المعلم والمعلمة وجعله يعمل في بيئة مناسبة له، وقريبة من المسكن الخاص به.

● تحقيق الاستقرار النفسي للمعلمين، والمعلمات عندما يعملون في أماكن قريبة من منازلهم.

● العمل على رفع الجودة العملية التعليمية عن طريق راحة المعلمين، مما يعكس عليهم بالإيجاب على عملهم، وتقديم كل ما هو أفضل.