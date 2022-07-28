رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم moehe.gov.ps وخطوات استخراج النتيجة

يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة ظهور نتائج توجيهي فلسطين 2022, التي من المقرر ظهورها حلال الأيام القليلة القادمة, و تؤكد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على أنه تم الانتهاء بالفعل من عملية التصحيح ومراجعة الأوراق وأكدت على أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن أسماء أوائل التوجيهي فلسطين يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022 وسيتم اعتماد النتيجة ورفعها على موقع النتائج التابع إلى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية, وتحرص الوزارة على تهدأ الطلاب وتؤكد على أن النتيجة ستكون مرضية للجميع.

رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 برقم الجلوس

لقد أدي 87 ألف طالب وطالبة امتحانات نتائج توجيهي فلسطين لهذا العام 2022 من القسم العلمي 23271 طالب وطالبة من القسم الأدبي 65173 طالب وطالبة, وقد انتهي جميع الامتحانات لجميع الشعب من قرابة شهر, ولذلك بدأ الجميع بالبحث عن النتيجة, و لذلك أعلن رئيس الوزارة الفلسطينية محمد اشتية أن النتيجة ستظهر يوم السبت 30 يوليو 2022, وحددت الوزارة طريقة استخراج النتائج وستكون إلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية يقوم الطالب بكتابة الاسم الرباعي ورقم الجلوس والضغط على استعلام ستظهر النتيجة على الفور.

رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطيني 〈www.mohe.ps〉

خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة التوجيهي الفلسطيني 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم طريقة استخراج نتائج التوجيهي الفلسطيني وهو إلكتروني من خلال بوابة النتائج, كما تؤكد الوزارة على عملية التصحيح تمت بشكل دقيق جدا, وتم الانتهاء من التصحيح وستعلن الوزارة عن النتيجة في الموعد المحدد لها, ويمكنك الاستعلام واستخراج نتائج التوجيهي فلسطين بالخطوات التالية:

الدخول الي موقع وزارةالتربية والتعليم فلسطين.

قم بتحديد المرحلة الدراسية والشعبة (علمي, أدبي).

ثم قم بكتابة اسم الطالب الرباعي, ورقم الجلوس.

ثم الضغط على أيقونة عرض النتائج.

على الفور سيتم عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج توجيهي 2022 فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 على أن النتائج سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد الاعلان عن اسماء الاوائل يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022, كما حددت الوزارة على أن امتحانات الدور الثاني تبدأ يوم 8 أغسطس 2022 مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية كما كان في الدور الأول.